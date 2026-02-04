MadriLucía: Un proyecto romántico en la capital de España 

Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino

Sentimientos como el amor y la emoción se han unido como eje principal en un proyecto visionario que va de la mano de Rafa Coto y Francisco de Paula, con los que busca hacer brillar a Madrid, la capital de España, por todo lo alto. MadriLucía, un proyecto romántico que para Paco resaltará toda la cultura, el arte, la gastronomía, el folklore, el flamenco y la música española. De acuerdo a los organizadores, MadriLucía contará con 400 casetas (establecimientos), donde los visitantes puedan degustar de la comida y bebida tradicional española.

En este punto, se calcula que el recinto reciba un aproximado de 800,000 espectadores entre el 20 de mayo al 7 de junio.

Dentro de la planificación se espera que MadriLucía realice exhibiciones de doma, carruajes históricos, rutas comentadas y el paseo de caballos.

Asimismo, tendrá stands dedicados al arte, la moda y la tradición andaluza: dónde se destaque la artesanía en cuero, complementos, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet.

«Contamos con el apoyo de las autoridades públicas, en temas de seguridad, tenemos 30 ingenieros que desarrollaron el recinto, por lo que esperamos tener un excelente impacto económico», definió Coto.

Aclaró que en un inicio se planteo hacer este evento por un mes, pero a medida avanza el tiempo este únicamente durará 10 días. Recordar que en 1986, Francisco de Paula López trabajó en este proyecto entre hasta1995, donde su enfoque iba dirigido a promover el espíritu de los encuentros que forjaron la historia cultural de Madrid, reflejando el arte, el talento y la verdad de Andalucía. Hoy en pleno siglo XXI , regresa como una feria sostenible , moderna y global que preservará su esencia popular, permitiendo la innovación, tecnología y proyección internacional.

De Paula, quien también es Presidente de la Asociación Amigos de Andalucía expresa que la experiencia en la ejecución de ferias lo llevó a diseñar un gran concepto internacional.

Iberdrola Music, un lugar diseñado para este proyecto, se convertirá en el recinto más importante de Europa, donde se desarrollará un evento cultural, social y empresarial.