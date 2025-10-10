El mundo saluda acuerdo sobre Gaza mientras pide fin de la guerra

El Cairo/Prensa Latina

El mundo saludó el anuncio de un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), que incluye el intercambio de prisioneros, para avanzar hacia el fin de la guerra en la Franja de Gaza.

Los países árabes celebraron la noticia anunciada en las últimas horas tras la mediación de Egipto, Qatar, Turkiye y Estados Unidos, luego de tres días de contactos en el balneario de Sharm El-Sheikh.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, saludó la primera fase del plan de paz y expresó su esperanza de que estos esfuerzos fueran un preludio para alcanzar una solución política permanente, que conduzca al fin de la ocupación israelí y al establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967. Abbas destacó la disposición de Palestina a trabajar para garantizar el éxito de la propuesta de diálogo y completar las negociaciones en sus fases posteriores.

Acogemos con satisfacción la noticia y pedimos acciones urgentes para aliviar el sufrimiento de los residentes en Gaza y avanzar hacia una paz justa basada en la solución de dos Estados, afirmó en un comunicado la Cancillería saudita. En similar sentido se pronunció el Ministro jordano de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman Safadi, quien instó a aplicar plenamente las disposiciones del acuerdo, poner fin a la guerra y abordar las catastróficas consecuencias de la agresión israelí.

El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed Al-Yamahi, también dio la bienvenida al pacto para el intercambio de prisioneros, una retirada parcial del Ejército israelí y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, aunque otros temas deberán negociarse luego.

Ese compromiso debe ser el inicio de un proceso integral de reconstrucción, justicia y erradicación del sufrimiento de la población civil, estimó.

Además, instó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad de presionar a Israel para obligarlo a cumplir sus promesas y a cesar todas sus medidas unilaterales que violan el derecho internacional.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también celebraron la noticia por separado.

Guterres aseguró que Naciones Unidas apoyará la plena implementación del acuerdo y ampliará la prestación de asistencia humanitaria continua, mientras Ghebreyesus consideró que es “un gran paso hacia una paz duradera tanto para israelíes como para palestinos”.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dio la bienvenida al acuerdo que “debe ahora implementarse plenamente y sin demora, y debe ir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza”.

El presidente Emmanuel Macron destacó que Francia continuará sus conversaciones con sus socios internacionales en un esfuerzo por alcanzar una solución política al conflicto.

“Este acuerdo debe representar el fin de la guerra y el comienzo de una solución política basada en la solución de dos Estados”, expresó en la red social X.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, adelantó que Roma está dispuesta a contribuir al fortalecimiento del alto el fuego, a proporcionar más ayuda humanitaria y a participar en la reconstrucción del enclave.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaya Kallas, destacó que el compromiso representa un avance significativo y una oportunidad real para poner fin a la conflagración.

Supervisaremos de cerca la plena implementación del acuerdo de alto el fuego y continuaremos contribuyendo a este proceso, aseguró el mandatario de Turkiye, Recep Tayyip Erdogan.

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó la importancia de los acuerdos, pero alertó que “aún no está finalizado”, aunque aseguró que “los avances son alentadores”.

