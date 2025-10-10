Israel liberará alrededor de 2.000 palestinos conforme al acuerdo

Compartir

JERUSALÉN/Xinhua

Israel liberará alrededor de 2.000 palestinos, incluyendo a menores y milicianos presos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza con Hamas, indicó este jueves un funcionario israelí, antes de una crucial votación nocturna por parte del gabinete de seguridad y del Gobierno en pleno.

El gabinete de seguridad se reunió en la noche antes de una sesión del gabinete completo para votar sobre la primera etapa del plan de paz de 20 puntos apoyado por Estados Unidos, dijo a Xinhua un funcionario con la condición de no ser identificado.

De acuerdo con el funcionario, la tregua entrará en vigor una vez que las votaciones concluyan. En un plazo de 24 horas, el ejército israelí llevará a cabo una retirada inicial a la llamada “línea amarilla”, una referencia a un mapa de cese al fuego publicado el mes pasado por la Casa Blanca que describe múltiples etapas de retirada.

Israel también permitirá la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, agregó el funcionario. De conformidad con el acuerdo, Hamas regresará a 20 rehenes que se cree que todavía están vivos y entregará los cuerpos de otros 28. A cambio, Israel liberará reos palestinos. La lista incluye a cerca de 270 prisioneros condenados por varios cargos, incluyendo ataques contra israelíes, así como alrededor de 1.700 residentes de Gaza retenidos sin juicio que no estuvieron involucrados en la incursión de Hamas de 2023 y que no son considerados milicianos por Israel. De estos, 22 son menores de 18 años. Israel también regresará los cuerpos de 360 milicianos de Gaza.

El funcionario confirmó que Marwan Barghouti, un importante líder de Fatah encarcelado desde 2002 y que cumple varias cadenas perpetuas por ataques letales ocurridos durante la segunda Intifada, no será liberado como parte del acuerdo.

Steve Witkoff, enviado para Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, y Jared Kushner, yerno de Trump, llegaron hoy a Israel antes de la votación del Gobierno. Con anterioridad se reunieron en El Cairo con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y están preparando la visita que se espera que Trump realice a la región la próxima semana.

Dos años de incesantes ataques israelíes han devastado a Gaza, han causado una hambruna y han cobrado más de 67.000 vidas, indicaron autoridades de salud en Gaza.

