Comité Indígena de Nahuizalco denuncia intentos por reabrir el proyecto para la octava hidroeléctrica en Sensunapán

El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco expuso su lucha en la defensa del río Sensunapán, en Sonsonate frente a la amenaza de la 8ª represa hidroeléctrica que pretende construir una empresa y que ha buscado el apoyo de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

El Comité señaló, en la Universidad de El Salvador (UES), que a casi 22 años de “resistencia” que mantiene la comunidad “la amenaza de la octava hidroeléctrica sigue latente”. La empresa Sensunapán S.A de C.V. desde hace 22 años insiste en construir una octava represa hidroeléctrica sobre el río Sensunapán. Recientemente con personal de la DOT, realizaron una visita al río.

El 17 de septiembre de este año, la comunidad fue testigo de que la empresa que pretende realizar este proyecto, Sensunapán S.A. de C.V. junto con personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), llegaron a la comunidad sin especificar los motivos; sin embargo, la comunidad advierte que se trata de obtener permisos de construcción. Los habitantes no pudieron platicar con ellos a pesar que los intentaron abordar.

La DOT fue creada por el oficialismo a finales de 2024, esta nueva institución sería la encargada de entregar autorizaciones y permisos de construcción referidos a la realización de trámites de lotificaciones, obras, actividades y proyectos de urbanización.

El comité pidió ante los medios de comunicación “una reunión urgente” con representantes de la DOT ya que advierten que la construcción de la represa causaría daños a los cultivos y afectaría a las comunidades locales.

Gloria Anaya, sostuvo que “durante más de 22 años han estado en resistencia en contra de la construcción de la octava hidroeléctrica, que significaría “una amenaza para la vida de todas las comunidades”. Serían miles de familias las que resultarían afectadas, ya que el río Sensunapán “es la principal vena de vida que tiene la zona”.

A principios de 2020, La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla emitió medidas cautelares para proteger el río Sensunapán, esto para evitar la construcción de la octava represa hidroeléctrica en su cuenca. Sin embargo, en febrero de 2023, la Cámara Ambiental archivó las medidas cautelares, alegando que ya se habían cumplido.

