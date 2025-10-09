«Hemos presentado a la PDHH cientos de casos sobre graves violaciones a DDHH»

Compartir

Ante las declaraciones de la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, que no ha tenido denuncias de torturas dentro de las cárceles, la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, desmintió a la funcionaria y afirmó que han presentado cientos de casos graves de violaciones a derechos humanos por parte del Estado.

“Y todos los casos que le hemos remitido y seguimos remitiendo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dónde están, no hemos llevado uno o dos casitos sino cientos de casos, lo hemos hecho público, notorio y formal ante la institución donde usted detenta el poder de ayudar o no, le dejo un pequeño recordatorio de sus funciones constitucionales e internacionales, por lo cual le pagamos un salario cada mes con nuestros impuestos”, indicó Escobar.

El SJH mostró en redes sociales la correspondencia recibida en la PDDH el pasado 18 de julio de 2023, dándole continuidad a los casos de las detenciones bajo el régimen de excepción remitieron 41 expedientes de personas que desde el momento de su captura los familiares no tienen conocimientos del estado de salud y las condiciones en que se encuentran los detenidos en los centros penitenciarios.

“En reunión sostenida entre autoridades de la PDDH y el SJH el 23 de febrero de 2023, se acordó que el Socorro Jurídico remitirá casos de personas detenidas para el régimen de excepción que ha implementado el gobierno actual, los casos que remitidos han pasado por estrictos controles y filtros para la presentación de los arraigos requeridos, con lo cual se ha podido determinar que son víctimas inocentes”, señala el documento.

Asimismo, la vocera y abogada de UNIDEHC, Ivania Cruz, le recordó a la procuradora que dicha organización también interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

“Por falta de moralidad notoria usted no tendría que ser reelegida por la Asamblea Legislativa, como procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos”, aseguró.

Mientras tanto, en redes sociales, la abogada Lucrecia Landaverde publicó que de su despacho se han mandado decenas de denuncias por tortura durante el régimen de excepción, “destruyó los documentos la señora, y dice que no tiene denuncias, es cómplice de todo el genocidio”, manifestó.

Entre las funciones de la titular de la PDDH están recepción y tramitación de denuncias por violaciones a derechos humanos; documentar, denunciar y activar mecanismos que pueden derivar en sanciones, condenas o medidas internacionales contra el Estado.

Además, debe acompañar a las víctimas y organizaciones de sociedad civil para lograr justicia, reparación y no repetición.

