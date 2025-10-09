“¿Para qué quiere Casa Presidencial ese dinero?”: diputado Francisco Lira 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó el refuerzo presupuestario por $32 millones a Casa Presidencial, ya que no se especificaron los destinos concretos. A juicio del legislador, lo que buscan, es tener recursos para hacer propaganda digital.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 a fin de asignar $113.2 millones a 13 instituciones de la administración pública, entre ellas a la Presidencia de la República, con $32 millones “para continuar ejecutando los planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”, según la explicación de representantes de Hacienda, pero no se detallaron los destinos específicos. Los fondos provienen de “asignaciones disponibles” del presupuesto 2025.

“Yo siempre le he dicho, cuando no hay un plan de nación que seguir, una línea clara, todos lo sacan de la manga y de la camisa. ¿Y cómo es posible que a Casa Presidencial se le esté asignando una cantidad de decenas de millones de dólares? la pregunta es, ¿para qué quiere Casa Presidencial ese dinero? ¿Será para terminar su nueva residencia que tiene en La Libertad? ¿O será para reorientarlo a Inteligencia del Estado?”, cuestionó el legislador de oposición.

Es de recordar que la Presidencia de la República ha tenido su cuarto refuerzo presupuestario en lo que va del año; en julio se le asignaron $16.7 millones; en agosto, $15 millones y en septiembre, $500 mil, que iban destinados a una parte del Presupuesto de la Dirección de Mercados Nacionales. Sobre los demás montos no hubo explicación para qué se iban a utilizar los fondos.

“Claramente se está viendo una opacidad en el dar la cantidad y tener presupuestariamente planificado lo que va a hacerse. Entonces, al final de cuentas, todo esto es de forma improvisada y los quieren utilizar, a mi juicio, para tener recursos para seguir haciendo propaganda digital y también hacer propaganda para las próximas elecciones”, puntualizó Lira en declaraciones a los medios.

Los $113.2 millones que fueron asignados a diversas carteras se desglosan así: ramo de Relaciones Exteriores con $10 millones; la Fiscalía General de la República con $8 millones; la Procuraduría General de la República con $2 millones; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con $190 mil; el ramo de Seguridad Pública y Justicia con $17 millones.

El ramo de Educación, con $2.5 millones; el Ministerio de Cultura con $3,860,000; el ramo de Economía con $6.5 millones; el ramo de Agricultura y Ganadería por $26 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte con $2 millones; Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales con $500 mil; ramo de Turismo por $2,650,000 y la Presidencia de la República con $32 millones.

Estos montos totalizan $113,200,000; “con cargo al Fondo General”.

