Inter FA resiste a Firpo y mantiene el liderato del Clausura 

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Inter FA finalizó líder del Clausura 2026 luego de la cuarta fecha, a pesar del empate que selló contra el actual monarca del deporte salvadoreño Firpo, el único punto de la jornada le ayudó a alcanzar la primera posición, solo con dos de diferencia de los tigrillos, que son escoltas.

Un duelo cargado de expectativa protagonizaron el Inter y Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera, donde se jugó un poco más que solo los tres puntos de la fecha, y donde los toros afianzaron su dominio en la primera parte del encuentro pero no hubo oportunidad para romper el 0-0.

El segundo tramo fue un poco más de lo mismo, pero presentó al cuadro local con cambio de ritmo a favor para el equipo visitante, que no supo aprovechar para alcanzar la victoria, y de esa forma se concretó el empate sin goles en el oriente del país.

Por otra parte, FAS aplastó a Águila 3-0 para quedarse con el clásico nacional y sentenciar la segunda posición de la tabla con 8 unidades. Yan Maciel encendió el Quiteño sobre los 13’ para darle la ventaja al cuadro de Sonsonate, y a la media hora apareció Edgar Medrano para el 2-0 pero aún con la doble ventaja. Maciel apareció otra vez para sumar el doblete y sellar la victoria con broche de oro ante los emplumados.

El cuadro de los jaguares sumó de a tres en esta fecha, al vencer por la mínima a Zacatecoluca en “Calero” Suárez, con el solitario gol de Steven Guerra, con el cual el equipo se redime del empate sin goles que consiguió en la jornada anterior ante Municipal Limeño.

Una serie que tuvo muy poco que ofrecer en esta jornada fue el cruce entre Cacahuatique y el Fuerte San Francisco, en Chapeltique, San Miguel, al no poder romper el 0-0 y repartieron puntos. Por un lado los cafeteros venían de una derrota ante el Inter FA, y el comando azul de un empate por la mínima ante los tigrillos.

Hércules y Municipal Limeño tuvieron el mismo destino que los equipos anteriores al sellar por la mínima un empate en el Cuscatlán. Angelo Rodríguez, desde los once metros, sentenció el primero de la tarde a los 18’ para adelantar al equipo de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, a los 90’, el equipo del “Zarco” Rodríguez dejó escapar la ventaja ante el gol de Kevin Velásquez para los locales.

En un caso completamente distinto Alianza consiguió los tres puntos tras vencer a Platense en calidad de visitante, gracias al gol de Jonathan Jiménez a los 58’ y al error que cometieron los gallos al 82’ le permitió el 2 a 0 a favor para el cuadro paquidermo.

La cuarta fecha de clausura dejó al Inter FA como único líder del torneo con 10 unidades luego de tres victorias y un empate, le sigue FAS, Metapán y Firpo, con 8 unidades, Águila con 6, Cacahuatique y Limeño con 5, Alianza con 4, Fuerte y Platense con 3, Hércules con 2 y Zacatecoluca en el sótano con 1.

