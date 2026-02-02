Un brote de esperanza: instalación de COPAZ el 1 de febrero de 1992

Compartir

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

El 1 de febrero de 1992 hubo un evento muy celebrado en El Salvador: la instalación de la COPAZ, según una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, el 30 enero de 1992. Se cumplen, pues, 34 años de ese relevante hecho histórico. La Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, fue un organismo creado por la negociación que dio fin conflicto armado interno de los 1980 para supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Paz que estaba por firmarse.

La COPAZ se integró con dos representantes del Gobierno, dos del FMLN y un representante por cada uno de los partidos o coaliciones con representación en la Asamblea Legislativa. Esos partidos fueron ARENA, PDC, PCN, UDN, MAC y CD, coalición electoral de 1991 que incluía los minúsculos partidos MNR, MPSC y PSD. Tendría, además, dos observadores: uno del Arzobispado de San Salvador y otro de la Secretaría General de Naciones Unidas

Los integrantes fundadores de la COPAZ fueron:

Gobierno: coronel Juan Antonio Martínez Varela, Ministro del Interior, y coronel Juan Orlando Zepeda, del Alto Mando Militar.

FMLN: Comandantes Joaquín Villalobos y Roberto Roca (seudónimo de Francisco Jovel)

ARENA: Dr. Armando Calderón Sol y Dr. José Francisco Guerrero.

CD (Coalición electoral de MNR, MPSC y PSD): Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa y Lic. Rubén Zamora Rivas

MAC (Movimiento Auténtico Cristiano, disidencia del PDC): Dr. Guillermo Antonio Lacayo y Licda. Macla Henríquez.

PDC: Dr. Fidel Chávez Mena y Lic. Gerardo LeChevalier

PCN: Lic. Ciro Cruz Zepeda y Lic. Rafael Machuca

UDN: Lic. Mario Aguiñada y Lcda. Norma Guevara.

El grupo se reunió por primera vez en un salón del Hotel Bristol de México el 10 de octubre de 1991, lugar que quedó como sede de las reuniones del organismo que se llevaron a cabo en los siguientes 3 meses. Hubo varios consensos iniciales: habría un coordinador pro-tempore rotatorio cada dos semanas cuya precedencia se sorteó; no habiendo ley de creación se llamaría COPAZ-Fase Transitoria; habría un voto por cada una de las 8 partes y para aprobar un acuerdo se necesitaría una mayoría simple; pero buscando unanimidad.

La COPAZ fue una ampliación de la mesa negociadora y cada una de las partes buscaba tener en esa ampliación una mayoría. Durante las discusiones de la creación de COPAZ se vio que el gobierno y aliados estarían en minoría pues contarían con 4 votos: el gobierno, ARENA, PCN y MAC, y la oposición, 6 votos: FMLN, MNR, UDN, MPSC, PSD y PDC con lo cual la derecha estaba en desventaja.

En mi opinión en esos tiempos, la Convergencia Democrática era una coalición electoral que, según la ley, despareció cuando se dieron los resultados finales de las elecciones de diputados de 1991. Sin embargo, alguna fuerza al interior del FMLN quería darle relevancia a la Convergencia Democrática, principalmente al Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) una disidencia reciente del PDC cuando este partido fue señalado por la izquierda como el instrumento político de la contrainsurgencia aupada por el gobierno de los Estados Unidos y tutelada por el ejército pro-estadunidense de El Salvador.

Quizá el liderazgo del MPSC era visto como más fácil de influir por las fuerzas que buscaban hegemonizar en el FMLN, de ahí que se quería desvanecer al MNR con identidad consolidada, fundado en 1967, y miembro de la Internacional Socialista. Así, el temor de la derecha de perder en todas las votaciones se juntó con esta visión cortoplacista de un sector de la izquierda y el empate que necesitaba la derecha en la COPAZ se dio.

La otra movida de la derecha, es decir el gobierno de ARENA y sus aliados, fue escamotear la presencia del Arzobispado y Naciones Unidas en la COPAZ. Argumentaron que sólo debían estar cuando se instalara legalmente la Comisión. Las derechas del país no veían bien a estas dos instancias. Al Arzobispado desde tiempos del martirizado Monseñor Romero y a Naciones Unidas por su papel en la mediación con base en mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ONUSAL, un producto intermedio de la negociación, se instaló 6 meses antes de la firma del Acuerdo de Paz para observar en el terreno y en la fase final del conflicto el respeto a los derechos humanos en El Salvador.

Llegó el 1 de febrero de 1992, se instaló legalmente COPAZ, comenzó el Cese del Enfrentamiento Armado. Hubo júbilo y esperanzas. Nadie menospreciaba los acuerdos y la actitud de las élites y los sectores populares era de optimismo para que el país cambiara, principalmente en beneficio de los postergados de siempre.

Han pasado 34 años y mucha lágrima, sudor y lluvias han corrido por El Salvador. Ahora, sí hay voces que deslegitiman esos hechos importantes para la historia de El Salvador y la búsqueda de justicia, democracia y bienestar para todos. Allá ellos. Por eso es importante recordar lo sucedido desde un punto de vista positivo pues los pueblos construyen su historia con bondades, sacrificios y defectos. El Acuerdo de Paz, verificado por COPAZ, dio sus frutos de transformación política. Dio fin a un conflicto político militar cruel y sangriento como toda guerra. Y el 1 de febrero de 1992 se comenzó a recorrer un camino para un país menos injusto y más cohesionado. Y la marcha continúa.

