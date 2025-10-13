Uniformados reprimen marcha en Quito pero persisten las protestas

Compartir

Quito/Prensa Latina

Lideresas indígenas encabezaban el domingo una marcha en el sur de la capital ecuatoriana en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Noboa, y aunque los uniformados reprimieron la movilización, hay protestas en la ciudad.

Con la consigna de “Fuera Noboa, fuera”, los asistentes buscaban llegar desde el redondel de Villaflora hasta el parque El Arbolito, en el centro de Quito, sin embargo, las bombas de gases lacrimógenos y la actuación de la fuerza pública los dispersó.

De acuerdo con el coronel Pablo Lastra, de la Policía Nacional, disolvieron una marcha que no era pacífica y dijo que los manifestantes agredieron a los agentes con piedras y de otras formas.

“Va a ser disuelta toda manifestación, no tienen permiso”, indicó el coronel que añadió que el decreto de estado de excepción vigente prohíbe bloquear la vía pública.

Una de las participantes en la protesta de este domingo dijo a los policías que “el hambre no pide permisos”, una frase que refleja el sentido de quienes están en las calles contra medidas del Ejecutivo que afectan su día a día, como el fin del subsidio al diésel.

Si bien la marcha fue disuelta en medio de los gases lacrimógenos, decenas de asistentes, lejos de rendirse, atravesaron por caminos alternos, sortearon cercos militares y avanzaron hasta la zona del parque El Arbolito y del parque El Ejido.

En los alrededores de ese espacio se mantiene un fuerte contingente policial y militar.

Paralelamente, en otros puntos de la ciudad movilizaciones alternativas, que también pretendían llegar al mismo destino, sufrieron los efectos de la represión de la fuerza pública.

Ecuador lleva 21 días consecutivos de protestas en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), luego de que Noboa eliminó el subsidio al diésel y anunció compensaciones temporales para transportistas.

Las manifestaciones, que se concentran en la sierra norte ecuatoriana, comenzaron el 22 de septiembre en rechazo al fin de la subvención, aunque también reclaman la reducción del impuesto al valor agregado (IVA), mayor inversión en salud y educación y el cese de la represión.

Noboa y otros funcionarios insisten en que las medidas económicas son necesarias y reiteraron que no darán marcha atrás con la eliminación de la subvención, ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.

