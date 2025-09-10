FMLN convoca a la marcha en el parque infantil

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Como en años anteriores, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a través de sus redes sociales y otros canales de comunicación está convocando a su militancia a marchar este próximo lunes 15 de septiembre. La marcha roja partirá a las 8 de la mañana desde las inmediaciones del Parque Infantil y recorrerá las principales calles del Centro Histórico.

Pese a que este 15 de septiembre se conmemoran los 204 años de independencia patria, poco o nada se tiene por festejar. El Salvador y sus familias, en los últimos 6 años atraviesan serios problemas que van desde el irrespeto de sus derechos humanos, pobreza, desempleo, capturas arbitrarias, hasta la deforestación de sus bosques y otros ecosistemas, señala el FMLN.

Con fuerza, con valentía, con disciplina y organización este 15 de septiembre la militancia roja marchará por el respeto de la dignidad de todo un pueblo que lucha por el bienestar de todos; en solidaridad con quienes son víctimas de las medidas impulsadas y aplicadas por el gobierno actual y por hacer valer el derecho de manifestarse y demandar mejores condiciones de vida.

“Para la jornada del 15 se espera que otras organizaciones y movimientos sociales también participen de la marcha haciendo eco a que somos un solo pueblo, una sola ruta”, sela el partido de izquierda en su llamamiento a la marcha.

