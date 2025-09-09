Iglesia El Carmen da último adiós a su párroco, José María Tojeira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La iglesia de El Carmen ha sido la primera estación para la vela del padre jesuita José María Tojeira, iglesia de la cual era el párroco desde 2021.

En vida, Tojeira sirvió a Dios hasta el 5 de septiembre, cuando falleció en la ciudad de Guatemala; sus restos fueron repatriados a El Salvador, para que familia y amigos puedan despedirse.

Desde las 11 de la mañana, la iglesia El Carmen abrió sus puertas esta mañana y los fieles y su familia comenzaron a desfilar para despedirse de su pastor. Un líder religioso entregado al servicio de Dios.

Las lágrimas y hasta sollozos en silencio se podían observar entre quienes pasaron frente al ataúd que resguarda al padre Tojeira, cuyo rostro hoy refleja serenidad, tranquilidad. En vida, la sonrisa de Tojeira expresaba «su carácter dulce y acogedor», como lo expresó uno de los colaboradores del padre «Chema», como le decían muchos de cariño.

Esa sonrisa también la utilizó para expresar a su semejante, su desacuerdo, sobre todo, aquellos que hacían un mal contra el pueblo.

Cada representante de las diferentes catequesis compartió la forma de trabajo que el padre Tojeira les impregnó, en la que prevaleció la sencillez en el lenguaje para comunicarse, y la profundidad de la naturaleza del cristianismo.

Durante la vela en la parroquia El Carmen el padre Salvador Carranza, quien mantenía una relación muy cercana con el sacerdote fallecido dijo que para él “el padre Tojeira era el jesuita más cercano. Me ha protegido y cuidado mucho”.

El padre Tojeira luchó incansablemente por la defensa de los derechos humanos en El Salvador y Centroamérica; logró dar justicia a los asesinados en 1989 por la masacre en la UCA, tras la condena para algunos de los involucrados.

A las 7 de la noche de este martes se prevé que haya una misa de cuerpo presente, presidida por el también sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal en dicha parroquia.

Este miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche será velado en el Centro Deportivo de la Universidad Centroamericana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...