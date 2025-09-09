Sepelio del padre Tojeira será el jueves luego de dos días de vela

Compartir

«Abre tu boca por quien no puede hablar y defiende la causa del indefenso; abre tu boca para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre».

Redacción Nacionales

@DairioCoLatino

José María Tojeira, un hombre que dedicó su vida a seguir el camino de Dios y a alzar la voz por aquellos que no podían; fue un férreo defensor de derechos humanos y ello le costó estar en la lista negra de la administración de Nayib Bukele.

De todos es conocida la pureza y dignidad del padre “Chema” Tojeira, alzó la voz para cuestionar a los que abusaban del poder y a los que violentaron los derechos humanos. La administración Bukele es uno de los gobiernos que más ha violentado los derechos humanos y ha destruido la democracia luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

Tojeira, estuvo al frente del Caso de la masacre de los Jesuitas; incluso, fue blanco del Gobierno de Bukele luego que Tojeira y Andreu Oliva (ambos, representando a la víctima, la UCA) pidieran a las Fuerzas Armadas de El Salvador abrir los archivos relacionados a la masacre y también a la del Mozote.

Durante una cadena nacional, el presidente Bukele atacó a la Sala de lo Constitucional, partidos de oposición y defensores de derechos humanos, incluido Tojeira, que, de hecho, lo proyectó en pantalla. Tojeira era el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, este instituto y otras organizaciones han documentado bajo el régimen de excepción, varias violaciones a derechos humanos.

Hasta el momento, ni Casa Presidencial ni demás órganos de Estado se han pronunciado sobre el fallecimiento de Tojeira, a pesar de ser un hombre reconocido a escala mundial por el trabajo realizado en El Salvador y Centroamérica. Tampoco se han pronunciado los legisladores de Nuevas Ideas.

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, colocó una publicación en X. “Lamentando tan triste noticia, un ser humano digno de admiración. Mi condolencia para su familia, amigos, feligresía y todos aquellos a quienes marcó sus corazones”, dijo Villatoro.

Este martes 9 de septiembre será velado el padre jesuita José María Tojeira, quien falleció repentinamente el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Guatemala. Los horarios de vela fueron informados por la UCA, donde Tojeira brindó sus servicios no solo para El Salvador, sino para la comunidad centroamericana.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) informó que los restos del padre José María Tojeira serán velados en la parroquia El Carmen, en Santa Tecla, donde él era párroco.

La vela está programada para las 11 de la mañana en adelante, además, a las 7 de la noche, se prevé que haya una misa de cuerpo presente, presidida por el también sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal.

El miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche será velado en el Centro Deportivo de la Universidad Centroamericana. El jueves 11 de septiembre desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también se habilitará el espacio para que los salvadoreños puedan honrarle.

A las 2:30 de la tarde, del mismo jueves, se realizará una misa de cuerpo presente, siempre en el Polideportivo de la UCA. Posteriormente el cuerpo será trasladado a la capilla de la Universidad para el entierro.

Una de las frases con la que se ha identificado a José María Tojeira es la del Libro de Proverbios 31, 8-9 que señala: «Abre tu boca por quien no puede hablar y defiende la causa del indefenso; abre tu boca para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre».

