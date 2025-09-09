Juzgado español garantiza medidas de protección a Ivania Cruz y Rudy Joya 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ivania Cruz, abogada y vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), explicó que desde este año inició una persecución política contra defensores de derechos humanos. En febrero de 2025 allanaron las oficinas de la organización que representa, asimismo, capturaron a Fidel Zavala y 24 líderes comunitarios que hasta la fecha siguen injustamente detenidos. «No nos callarán», expresó Cruz.

Cruz dijo que en el mes de marzo durante la celebración de la primera audiencia del caso, se enteraron de una orden de captura contra Rudy Joya e Ivania Cruz, mientras ambos se encontraban en España, por lo cual tuvieron que recurrir a pedir asilo en ese país.

“El juzgado determinó en la audiencia ante un magistrado, que se va a garantizar las medidas de protección como asilados, antes de una alerta de Interpol que pretende el Estado de El Salvador extraditarnos, para someternos, según supuestamente Bukele, a su cárcel”, señaló Cruz.

En mayo de este año a los dos abogados de UNIDEHC, España les entregó una carta de protección, una de las primeras garantías amparadas en instrumentos internacionales como la Haya, que mientras el solicitante esté en el trámite de asilo, no puede regresar a su país de origen.

Según Cruz, en el mismo mes de mayo celebraron una audiencia especial, como última oportunidad para que los dos abogados se presentaran, al no hacerlo los declararon en rebeldía, y el tribunal en El Salvador decidió emitir un oficio a la Interpol, por alegar que son prófugos de la justicia.

“Este tipo de casos es para personas del crimen organizado, de alto perfil peligrosos, pero sabemos que los tribunales están al servicio del régimen de Bukele, y tienen un interés de callar nuestras voces, este es un nuevo ataque que se ha intentado realizar, pero no les ha resultado, nosotros lo vemos como un método de querer generar miedo, ahora en el exilio seguimos alzando la voz y no nos hemos detenido”, sostuvo Ivania Cruz.

A la vez, detalló que en el mes de julio Interpol dio por recibido el aviso del tribunal, sin embargo, hasta agosto llega la alerta a España, Rudy Joya fue el primer notificado para presentarse a la comisaría.

Cruz voluntariamente se presentó el 4 de septiembre en Madrid, ya que a España le ha llegado la alerta de Interpol, pero también al ser solicitantes de asilo gozan de una protección, por lo tanto, el caso pasa a una audiencia nacional española; un juzgado determinará esta situación y cuál de los dos documentos ejecutará, es decir, la alerta que implica deportación o la del asilo político.

“Agradecer a las organizaciones vascas, que fueron las primeras en hacer acciones aquí para nuestra protección, quienes emiten certificados que nosotros estamos amparados bajo el programa de protección para defensores de derechos humanos en el País Vasco, y todas las pruebas de invitaciones al Congreso, al Parlamento, a comisiones que fueron presentadas en audiencia”, explicó la abogada.

Ivania Cruz destacó que en audiencia han ventilado toda la documentación donde respalda la persecución política de la cual son víctimas. España expresa que ambos abogados son solicitantes de asilo, y, efectivamente, hay suficientes indicios para determinar que esto es una persecución política.

