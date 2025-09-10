Presidente de Colombia rechazó intentos de intervención en Venezuela

Compartir

Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó hoy cualquier posibilidad de que su país se preste para una eventual intervención en Venezuela e insistió en la defensa del derecho a la soberanía de los pueblos.

Desde la ciudad brasileña de Manaos, donde acudió a la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI), el mandatario volvió a referirse a las amenazas guerreristas que cobran fuerza en la actualidad.

En su discurso, divulgado en esta capital, enfatizó en que “Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino, ni ninguno de sus hombres”.

Señaló en cambio que cualquier discrepancia existente en la sociedad venezolana debe ser resulta por su propia ciudadanía, pero nunca con amenazas externas de agresión.

“El pueblo venezolano, todo, tiene que unirse, porque la amenaza es de invasión, y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarlo, una cosa es resolver un problema político, otra cosa es acabar con nuestra dignidad y con nuestra soberanía”, afirmó.

Remarcó que no es posible ponerse del lado de un gobierno que apoye genocidios.

Petro se refirió entonces a un bombardeo contra una lancha en el Caribe perpetrado hace unos días por Estados Unidos, que habría acabado con la vida de 11 personas por presuntamente traficar con estupefacientes.

“Eso es un asesinato y América Latina, que es la dueña del Caribe, ¿lo va a soportar y se va a callar?, pues nos caerán las bombas en Bogotá, en Manaos, y en Río de Janeiro, y otras ciudades, y entonces, o nos callamos ahora y vemos caer esas bombas matando a nuestros propios niños, o nos paramos y nos unimos”, exclamó.

Remarcó que no apoya el uso de misiles que destruyen civiles “así sean delincuentes”.

Insistió en que con Estados Unidos se debe poder hablar en condición de igualdad, “de tú a tú”, según expresó.

“América Latina es la región de la vida, centro vital de la vida en el planeta”, subrayó.

Petro participó en la inauguración del CCPI invitado por su homólogo brasileño Lula Da Silva.

El propósito de la institución es combatir los delitos ambientales, el crimen organizado, el tráfico de personas y el narcotráfico.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...