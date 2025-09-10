Bolsonaro declina asistir a reanudación de su juicio en Brasil

Brasilia/Prensa Latina

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declinó asistir este martes a la reanudación del juicio en el que está acusado de liderar una tentativa golpista tras las elecciones generales de 2022.

«No asistirá, no tiene recomendación médica para eso», afirmó a la prensa uno de sus abogados antes de ingresar a la primera sala del Supremo Tribunal Federal en esta capital, donde habrá sesiones previstas hasta el viernes.

También en el proceso judicial están imputados por la misma causa siete aliados cercanos del exmandatario. La etapa actual será decisiva para determinar la responsabilidad de todos los acusados en los hechos.

El pleito examina la denuncia presentada por la Fiscalía General, que responsabilizó a Bolsonaro y a sus aliados de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, organización criminal y daños calificados.

Asimismo, se les atribuye la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y deterioro de bienes protegidos.

Estos cargos combinados podrían derivar en penas severas de prisión, dependiendo de la interpretación y voto de los magistrados.

La primera fase de la deliberación abordará cuestiones procesales.

Destaca entre ellas destaca la validez del acuerdo de culpabilidad firmado por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, pieza clave en el entramado investigado por la corte.

El juez relator, Alexandre de Moraes, es el primero en emitir voto y luego seguirán Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.

Con el orden establecido se busca garantizar transparencia y coherencia en la evaluación judicial. Los magistrados deberán decidir si avanzan primero sobre las cuestiones preliminares o si las incluyen en la discusión de fondo.

Tal definición influirá en la celeridad del proceso y en el alcance de las decisiones.

La votación podrá absolver a algunos acusados o condenarlos de forma parcial o total.

En caso de sanción, la corte deberá calcular individualmente las penas, considerando la participación específica de cada uno en los actos.

De Moraes propondrá los parámetros para el cálculo de las condenas. Sin embargo, los demás jueces podrán modificar sus criterios, pues cada magistrado posee independencia en la interpretación de los hechos y de la ley. Si los acusados resultan absueltos, el caso será cerrado en esta instancia. Pero si son condenados, la defensa aún podrá interponer recursos buscando reducir las penas o anular la decisión colegiada.

El sonado juicio podría definir el futuro de Bolsonaro, de 70 años. Una condena limitaría sus aspiraciones electorales y tendría impacto directo en la polarizada escena política nacional de cara a 2026.

