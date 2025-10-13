Ronda de despidos ante cierre de Gobierno de EEUU

Compartir

Washington/Prensa Latina

Más de cuatro mil empleados federales recibieron la notificación de despido en medio de los ajustes del Gobierno de Donald Trump tras cierre del Gobierno de Estados Unidos, que vive el domingo su duodécima jornada.

“Han comenzado los RIF (reducciones de personal)”, publicó en X el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, anunciando los cortes a nivel gubernamental que se auguraron desde que terminaron los fondos del gobierno el pasado 1 de octubre.

La cifra de suspendidos ronda los cuatro mil 100, procedentes de varios departamentos y agencias y según la perspectiva de Trump se enfocará en aquellos considerados alineados con el Partido Demócrata.

Reportes de la prensa local señalan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por ejemplo, sufrieron una nueva ronda de drásticos recortes de personal la noche del viernes. Entre los más afectados están epidemiólogos, especialistas previsores de brotes y oficinas de políticas y datos.

Por otra parte, ante la cercanía del 15 de octubre y sin un acuerdo todavía a la vista entre republicanos y demócratas en el Congreso, Trump instruyó ayer al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a utilizar los fondos federales disponibles para garantizar el pago a los militares.

“Hemos identificado fondos para esto, y el secretario Hegseth los utilizará para PAGAR A NUESTRAS TROPAS”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Los salarios de los militares pasaron a ser un asunto candente en el Capitolio después de que los miembros del Senado salieran del Capitolio este fin de semana largo (de Columbus Day) luego de más votaciones fallidas sobre fondos provisionales al menos hasta el 21 de noviembre.

Cerca de 1.3 millones de militares habrían quedado sin sus retribuciones el miércoles por la paralización de la financiación federal.

En tanto, la atención médica sigue siendo una prioridad para los legisladores. Los republicanos -que controlan ambas cámaras del Congreso- continúan a la defensiva, mientras que los demócratas lograron que el debate sobre los fondos gire en torno a ese tema.

La administración Trump terminó una semana con desafíos legales a la orden de despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, y en Chicago, Illinois, lo que mantiene alta la tensión entre las autoridades de ambos estados y la Casa Blanca.

