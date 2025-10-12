Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza

Compartir

El Cairo/Prensa Latina

Egipto acogerá mañana una cumbre internacional con el objetivo de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y fortalecer los esfuerzos para alcanzar la paz y estabilidad en Oriente Medio.

Según un comunicado oficial, la reunión tendrá lugar en el balneario de Sharm El-Sheikh, ubicado en la nororiental península de Sinaí, y estará copresidida por los mandatarios egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, y estadounidense, Donald Trump.

Una veintena de dirigentes mundial participarán en la cita, incluidos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El viernes, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, abordaron los preparativos de la cumbre, incluida la implementación de la primera fase de un acuerdo para finalizar el conflicto.

La pasada semana, en conversaciones indirectas en la misma ciudad, Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) aceptaron iniciar un intercambio de prisioneros como parte de una primera etapa de alto el fuego, que desembocará en el cese de la guerra.

Como parte de los compromisos, el Ejército israelí comenzó una retirada parcial de Gaza, mientras las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales internacionales se alistan para la entrada masiva de ayuda a ese enclave costero, donde se reportan más de 67 mil muertos en dos años.

En una segunda etapa de las conversaciones se abordarán temas complejos como la gobernanza del territorio y el armamento de Hamas, cuyos dirigentes rechazaron entregarlo.

Los grupos palestinos presentes en la Franja reclaman un gobierno tecnócrata nacional sin tutela extranjera, pero el plan de Trump prevé que el equipo sea supervisado por una “Junta de Paz” dirigida por el mandatario y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

El organismo gestionaría la Franja hasta que “la Autoridad Nacional Palestina haya completado su programa de reformas”, según el proyecto.

La iniciativa fue duramente criticada por los palestinos, y en especial el nombramiento de Blair, considerado un defensor de Israel.

