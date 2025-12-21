Numerosas víctimas en ataques israelíes contra Gaza y Cisjordania

Ramala/Prensa Latina

El Ejército israelí asesinó a varios palestinos en las últimas horas en Cisjordania y la Franja de Gaza durante nuevas incursiones en los territorios ocupados, denunciaron hoy fuentes médicas.

El Ministerio de Salud palestino reportó que los militares mataron anoche a Abdul Qader Abu Mualla, de 16 años, durante un asalto a la localidad cisjordana de Qabatiya.

Según la cartera, el adolescente fue alcanzado por disparos de los soldados, quienes luego impidieron la llegada de una ambulancia de la Sociedad de la Media Luna Roja y se llegaron el cadáver.

En la tarde de este sábado otro joven, identificado como Ahmed Saed Ziyoud, fue baleado también en el poblado de Silat al-Harithiya.

Este domingo, las tropas israelíes arrestaron a cuatro jóvenes de la ciudad de Silwad y a cinco más en la sureña gobernación de Hebrón.

Mientras, en la Franja de Gaza tres palestinos perdieron la vida esta mañana en dos ataques del Ejército contra el barrio de Shuja’iyya, en la norteña urbe de Gaza, informaron televisoras regionales.

Cinco más fallecieron anoche cuando una vivienda, dañada en anteriores incursiones, se derrumbó en el barrio de Sheikh Radwan, en la misma ciudad.

De acuerdo con las autoridades del enclave costero, desde el comienzo de la tregua allí, el 10 de octubre último, las Fuerzas Armadas del vecino país mataron a 404 palestinos e hirieron a mil 108.

