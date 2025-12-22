Giro de Colombia la posiciona como actor estratégico en el Caribe ante amenazas de EEUU

Por Sylvia B. Zárate

BOGOTÁ/Xinhua

En los últimos meses, Colombia ha virado de su histórica posición como socio estratégico de Estados Unidos para convertirse, bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en un actor incómodo que cuestiona de manera recurrente las acciones de Washington en la región del Caribe, al denunciar presuntas violaciones al Derecho Internacional y a la soberanía de los países, afirmó el analista Juan Carlos Monedero.

En entrevista con Xinhua, el politólogo español señaló que Colombia pasó de ser considerada la “Israel latinoamericana” a convertirse en un aliado de Venezuela en la región, un giro que, a su juicio, dificulta cualquier eventual plan de invasión estadounidense.

Recordó que desde septiembre de este año, Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el mar Caribe y que, según sus estimaciones, ha llevado a cabo al menos 20 ataques con misiles contra presuntas narcolanchas, con un saldo cercano a 100 muertos.

“De ahí las amenazas explícitas de Trump al presidente Petro”, señaló Monedero al recordar que desde que el mandatario colombiano cuestionó la legalidad de esos ataques, Estados Unidos emprendió una serie de acciones en su contra.

Entre ellas mencionó la retirada de la visa estadounidense, su señalamiento como líder del narcotráfico, la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y la inclusión de Petro y de miembros de su familia en la Lista OFAC del Departamento del Tesoro, también conocida como la Lista Clinton.

El también profesor de la Universidad Complutense indicó que, al estar Colombia gobernada por la izquierda, se dificulta la ejecución de los planes de Estados Unidos en Venezuela, y que de cara a 2026 el Gobierno de Trump buscaría intervenir en las elecciones presidenciales apoyando a una candidatura que garantice la recuperación del respaldo de Colombia.

“De cara a las elecciones de mayo (comicios presidenciales en Colombia), Trump va a hacer lo mismo que en Honduras: apoyar a la extrema derecha, amenazar al pueblo si vota a la izquierda”, además de “sembrar una situación de incertidumbre”, manifestó.

Monedero agregó que no hay duda de que el Gobierno de Estados Unidos ha decidido establecer una nueva Doctrina Monroe, y advirtió que la “política antidrogas”, bajo la cual se justifican la ocupación y los bombardeos de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe y en el océano Pacífico, no existe como tal.

A su juicio, la lucha antidrogas solo ha formado parte de la política exterior de Estados Unidos como una excusa para golpear a gobiernos de izquierda y contribuir a su derrocamiento.

“Así lo han decidido y explicitado en la Doctrina de Seguridad Nacional (de Estados Unidos) publicada este mes de diciembre. Lo han llamado el ‘corolario Trump’, que resume una estrategia basada en reclutar aliados, ayudar a dirigentes políticos subordinados a ganar elecciones, cerrar el paso a China y Rusia, debilitar a la Unión Europea y establecer un férreo control sobre el hemisferio”, advirtió.

Monedero señaló que el Gobierno estadounidense tiene claros sus objetivos en América Latina, y la lucha antidrogas funciona como plataforma para controlar el petróleo de Venezuela, los recursos del Amazonas y recuperar el apoyo de Colombia perdido durante la presidencia de Petro.

“Es la cabeza de puente de lo que dice la nueva doctrina de seguridad: América Latina para los norteamericanos”, afirmó.

El politólogo español sostuvo además que el Gobierno de Trump “ha cerrado la etapa nacida tras la caída de la URSS (antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), resumida en la expresión ‘un mundo basado en reglas’”.

“Estados Unidos libera narcotraficantes, roba petroleros, financia, arma y permite la destrucción de Gaza, establece sanciones y aranceles de forma arbitraria, bombardea instalaciones nucleares iraníes y persigue a inmigrantes”, denunció.

“Lo único que frena a Donald Trump es una amenaza creíble. Y la previsión de una mala resolución de una invasión en Venezuela lo hace reconsiderar esa posibilidad. Por ahora, sigue en la fase de amenazas y bravuconadas”, consideró.

Subrayó que el presidente estadounidense se encuentra más aislado que nunca, mientras en América Latina se tejen nuevas alianzas que ofrecen esperanza a la región frente a las amenazas y ataques sistemáticos de Estados Unidos.

“El documento de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) contra la presencia militar en el Caribe es clarificador. México, Brasil y Colombia están frente a Estados Unidos, lo que genera una alianza con Venezuela, Cuba y Nicaragua, e incluso con sectores conservadores que, sin embargo, mantienen posiciones nacionalistas”, explicó.

No obstante, el experto consideró que falta mayor unidad regional para enfrentar estas amenazas y denunciar la ilegalidad de las acciones de Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.

“Es indudable que muchos gobernantes temen enfrentarse a Estados Unidos, porque las herramientas de presión de Trump son poderosas. Muchos países dependen de las remesas enviadas por los emigrantes (como ocurrió con la amenaza en Honduras) y el ideal de vida de muchos latinoamericanos sigue siendo Estados Unidos”, recordó.

Monedero criticó además que ni los gobiernos de América Latina y el Caribe ni otros actores de la comunidad internacional hayan protestado con firmeza contra el cierre del tráfico aéreo por parte de Estados Unidos, lo que atribuyó a “una mezcla de cobardía y prudencia”.

“No espero gran cosa de la comunidad internacional. Han consentido el genocidio en Gaza y, desde Europa, han permitido que se castigue a jueces del Tribunal Penal Internacional que condenaron a (Benjamin) Netanyahu; han seguido a Estados Unidos tanto en la guerra de Ucrania como en las exigencias de rearme de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). La comunidad internacional no existe”, concluyó.

Entretanto, el presidente colombiano Petro pidió en las últimas horas, a través de su cuenta en la red social X, que Estados Unidos y América Latina trabajen en la reconstrucción de un pacto de convivencia basado en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

En contraste, Trump afirmó en una rueda de prensa que no necesita la autorización del Congreso de su país para atacar a carteles de la droga en territorio venezolano, mientras que las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron de un nuevo bombardeo contra una presunta narcolancha en el océano Pacífico, con un saldo de cuatro personas muertas.

