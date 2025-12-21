Firpo conquista la capital al vencer a Alianza en la final del Apertura 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Firpo conquistó la capital. El Club Deportivo Luis Ángel Firpo volvió al trono luego de doce largos años, para coronarse como el monarca del fútbol salvadoreño, al vencer y a arrebatarle el bicampeonato desde la tanda de penales a Alianza.

Firpo, con el aliento de la afición pampera que parecía incansable, alcanzó la noche de este sábado 20 de diciembre su título número 11, luego un ajetreado tiempo regular y el sufrido alargue donde Alianza quiso la ventaja.

En la tanda de penales, Felipe Amaya se convirtió en un verdad héroe del Club, al tapar el primer penal de los blancos y darle confianza a los oriente. Posteriormente, los jugadores de Firpo sellaron 5/5 penales para gritar la onceava.