Casa Blanca nombra a miembros de Consejo de Paz para Gaza presidido por Trump

16 enero, 2026

WASHINGTON/Xinhua

La Casa Blanca anunció este viernes de manera oficial los nombres de los miembros del Consejo de Paz para Gaza en una declaración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desempeñará como presidente. Los miembros de la junta incluyen al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al enviado especial de Trump, Steve Witkoff; al yerno de Trump, Jared Kushner; y al ex primer ministro británico Tony Blair, añadió la declaración.

El jueves, Trump anunció el establecimiento del Consejo de Paz para Gaza, aunque dijo que los miembros de la junta serían anunciados en breve.

