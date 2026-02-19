FAS asalta la cima del Clausura y deja al Inter FA sin invicto y sin liderato

Redacción Deportes
Los tigrillos le arrebataron el invicto que conservaba Inter FA hasta la fecha 8, con goles de Nelson Bonilla, Rudy Clavel y Dustin Coreas. Mientras que, para el cuadro visitante, descontó Emerson Mauricio.
El actual monarca del fútbol salvadoreño, Firpo, cayó por la mínima ante Isidro Metapán con el solitario gol de Elvin Alvarado, que le dio los tres puntos al cuadro calero y dejó a los de Usulután en la tercera posición de la tabla, mientras Metapán continúa en ascenso.
Un club que aún no encuentra el rumbo tras ocho jornadas disputadas del Clausura 2026 es Zacatecoluca, que sigue en el sótano de la tabla al acumular siete derrotas y un solo empate. En esta ocasión, Municipal Limeño lo derrotó 2-1.
Platense y Fuerte San Francisco sellaron un empate 1-1 en esta jornada. Joshua Gallardo, al minuto 32, le dio la ventaja a los comandos azules. Sin embargo, Carlos Bogotá empató el encuentro al cierre del primer tiempo.
Con 18 unidades hasta la fecha, FAS lidera la tabla del Clausura con un punto de diferencia sobre Inter FA y Firpo, que suman 17. Les siguen Águila con 15; Alianza con 13; Limeño, Cacahuatique y Metapán con 12; Platense y Hércules con 5 puntos; Fuerte con 4; y Zacatecoluca, que está a la espera de su primera victoria y continúa en el sótano con una unidad.