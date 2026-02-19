Joven incendia a su padrastro por golpear a su madre

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un joven de 23 años fue capturado en Teotepeque, La Libertad, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro de 59 años, quien resultó con graves quemaduras. El hecho ocurrió cuando intentaba defender a su madre de una agresión.

El detenido fue identificado como Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años. La víctima, es otro hombre de 59 años quien presentó quemaduras en todo el cuerpo y fue trasladado al hospital en condiciones de gravedad. El hecho ocurrió cuando el detenido pretendía defender a su madre quien era golpeada por el padrastro.

El joven será remitido por el delito de intento de homicidio, mientras los hechos ocurridos en la vivienda continúan en investigación.

