Joven incendia a su padrastro por golpear a su madre

Redacción Nacionales 19 febrero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Joven incendia a su padrastro por golpear a su madre 256 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un joven de 23 años fue capturado en Teotepeque, La Libertad, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro de 59 años, quien resultó con graves quemaduras. El hecho ocurrió cuando intentaba defender a su madre de una agresión.

El joven será remitido por el delito de intento de homicidio, mientras los hechos ocurridos en la vivienda continúan en investigación.

