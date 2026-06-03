Informe coloca a El Salvador en la categoría de “violaciones sistemáticas”

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales informaron este miércoles que en el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) coloca a El Salvador en la categoría 4; violaciones sistemáticas de los derechos.

En un comunicado de prensa, la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento de Trabajadores despedidos (MTD) y el Movimiento para la Defensa de los derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), informaron que la difusión de este informe se realizó en la celebración de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en Ginebra, Suiza.

El Salvador no fue incorporado a la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. A pesar de que “los resultados del Índice Global de los Derechos 2026 demuestran que la observancia internacional sobre nuestro país continúa plenamente vigente”, expresaron los sindicatos.

De hecho, en la página 18 del informe de la CSI ha ubicado a El Salvador en la categoría 4: “Violaciones sistemáticas de los derechos”; a juicio de las organizaciones, esta es “una clasificación reservada para aquellos países donde las vulneraciones a los derechos laborales y sindicales constituyen prácticas recurrentes y estructurales y no simples hechos aislados”.

Las organizaciones destacaron que el informe identifica expresamente a El Salvador como uno de los países “donde se han producido retrocesos en las libertades democráticas y sindicales”.

La exclusión en la Lista Corta “no elimina los señalamientos acumulados durante años por los órganos de control de la OIT, no modifica las observaciones formuladas por organizaciones internacionales y tampoco altera la realidad que enfrentan miles de trabajadores y trabajadoras en nuestro país”. Por lo que, anunciaron una nueva campaña bajo la consigna “#ElSalvadorEnListaCorta2027 a fin de visibilizar la importancia que El Salvador esté en la lista debido a las violaciones a los derechos laborales.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) fue fundada en 2006 mediante la unificación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). Actualmente representa a más de 190 millones de trabajadores y trabajadoras organizados en más de 160 países y constituye la principal organización sindical internacional. Y el Índice Global de los Derechos de la CSI se publica anualmente desde 2014 y evalúa la situación de los derechos laborales y sindicales en 151 países.

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