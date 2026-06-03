Estos son los horarios y las especialidades del Hospital Rosales

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El nuevo hospital Rosales ya fue inaugurado y ya se encuentra en funciones, según las autoridades y se pudo observar este martes.

Las especialidades que tendrá el nosocomio son: Medicina Interna, Medicina Familiar, Endocrinología, Infectología, Oncología, Diabetología, Fisiatría, Nefrología, Nefrología Pediátrica, Neumología, Neumología Pediátrica, Cardiología, Gastroenterología, Ginecología, Ginecología Infantojuvenil, Dermatología, Psiquiatría, Nutrición Clínica, Reumatología, Alergología, Medicina Nuclear, Hematología, Medicina del Dolor, Arritmias, Insuficiencia Cardíaca, Genética Clínica, Trasplante de Médula Ósea, Cardiología, Intervencionista y Hemodinamia.

Asimismo, contará con Cirugía General, Laparoscopia Avanzada, Cirugía Oncológica, Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, Cirugía de Columna, Cirugía Cardiovascular, Angiología y Cirugía Vascular Periférica, Urología, Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía de Mano, Cirugía Maxilofacial, Cirugía de Segmento Anterior Ocular, Cirugía Refractiva, Coloproctología, Anestesiología, Retinología y Medicina Forense.

En cuanto a los horarios de atención del Hospital Rosales, Emergencias médicas funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Consulta Externa por enfermedades comunes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. La consulta externa especializada será de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m.

En el caso de las cirugías selectivas, serán de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m.; las hemodiálisis, de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 10:00 pm; diálisis peritoneal de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; Radiología e Imágenes Ambulatorias de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Laboratorio clínico de consulta especializada será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. Farmacia de consulta externa especializada, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mientras que las visitas a pacientes serán de lunes a domingo de 12:00 m. a las 2:00 p.m., en el caso de hospitalización, y tres días a la semana (12:00 m. a 1:00 p.m.) en el caso de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios.

Sobre los accesos, el hospital informó que, en el caso de la farmacia especializada, consulta externa y especialidad médica, el único acceso a la Torre Médica es frente al Hospital Primero de Mayo. La única salida de la Torre Médica es sobre la Primera Calle Poniente.

Si se quiere visitar pacientes hospitalizados, la entrada es sobre el portón 7, edificio de hospitalización ubicado sobre la Primera Calle Poniente; en cuanto a emergencias médicas, será por el portón 8 sobre la Primera Calle Poniente.

La noche del 1 de junio el presidente, Nayib Bukele hizo un recorrido por el nuevo nosocomio y lo inauguró oficialmente. En junio de 2023, Bukele colocó la primera piedra del edificio externo. En ese momento informó que el proyecto costaría $61.2 millones, los cuales serían costeados del fondo general y se construiría en 18 meses por la Dirección de Obras Municipales (DOM); sin embargo, esto se concretaría tres años después.

En ese momento, Bukele informó que los fondos de dicha inversión serían 100 % de fondos propios; es decir, no utilizaría el monto de un préstamo que la Asamblea Legislativa de 2018 ya había aprobado, ante gestiones del presidente Salvador Sánchez Cerén. El empréstito en cuestión ascendía a $170 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En horas de la mañana de este martes se veía a salvadoreños ingresar en las nuevas instalaciones.

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