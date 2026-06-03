Vicente Cuchillas cuestiona gestión de Bukele a siete años de Gobierno

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A siete años de la llegada de Nayib Bukele al poder, el profesor universitario y analista político, Vicente Cuchillas, considera que la administración presidencial enfrenta un creciente desgaste social, marcado por problemas económicos, deterioro ambiental y una ciudadanía cada vez más crítica, especialmente en las redes sociales.

Durante una entrevista en Barcito FM, Cuchillas realizó un balance de la situación política, económica y social del país al cumplirse siete años de gestión del mandatario. Según el académico, mayo de 2026 reflejó con claridad las principales tensiones que atraviesa El Salvador.

En el plano económico, sostuvo que el país enfrenta un escenario preocupante caracterizado por el aumento del desempleo y la falta de oportunidades laborales. “La economía sigue deteriorándose y aumentando el desempleo por los despidos y la falta de oportunidades”, afirmó.

Sin embargo, para el analista, el hecho más relevante de las últimas semanas ha sido el incremento de la movilización y el cuestionamiento ciudadano hacia decisiones gubernamentales, particularmente en torno a la intervención del bosque El Espino, una de las principales áreas verdes del Área Metropolitana de San Salvador.

Cuchillas considera que las protestas contra las obras en esa zona marcan un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y sectores que anteriormente respaldaban al presidente. Según explicó, el rechazo expresado en redes sociales por influencers, youtubers y ciudadanos que anteriormente apoyaban al oficialismo representa un fenómeno político que no se había observado con la misma intensidad durante los últimos años.

“El cierre de mayo marca un antes y un después”, señaló el académico, quien vinculó este descontento con una creciente preocupación por el impacto ambiental de diversos proyectos impulsados por la administración Bukele.

Una evaluación reprobada

Al ser consultado sobre la calificación que otorgaría a los siete años de gestión presidencial, Cuchillas fue categórico. Como docente universitario, afirmó que la nota no superaría el dos en una escala de diez puntos.

“Es una reprobación total”, aseguró, argumentando que los principales compromisos asumidos por el Gobierno no se han traducido en mejoras sustanciales para la mayoría de la población.

El académico recordó que, al inicio del segundo mandato presidencial, Bukele anunció que la prioridad sería la economía. Sin embargo, considera que los resultados no han respondido a las expectativas generadas. Pese a ello, reconoció que, desde la perspectiva del grupo político y económico que rodea al mandatario, existen avances en proyectos estratégicos impulsados por el Ejecutivo.

Entre ellos mencionó la transformación del Centro Histórico de San Salvador, la construcción del sistema de metrocable y diversos proyectos turísticos y comerciales que buscan conectar el centro de la capital con otras zonas de desarrollo inmobiliario y turístico.

No obstante, cuestionó que estos proyectos beneficien principalmente a inversionistas privados y sectores con mayor capacidad económica, mientras excluyen a amplios sectores de la población. “El problema es que en ese modelo no caben los pobres”, afirmó.

Seguridad y “medicina amarga”

En su análisis, Cuchillas sostuvo que uno de los compromisos que sí ha cumplido el presidente Bukele ha sido la apuesta por la seguridad pública. Sin embargo, considera que este logro tiene costos significativos en materia de derechos ciudadanos debido al régimen de excepción que permanece vigente desde marzo de 2022.

Según el académico, la estrategia gubernamental ha trasladado el temor de las estructuras criminales hacia el aparato estatal, una valoración que forma parte de sus críticas al actual modelo de seguridad.

Asimismo, recordó las reiteradas referencias del mandatario a la denominada “medicina amarga”, expresión utilizada por Bukele para justificar medidas difíciles durante su gestión.

A juicio de Cuchillas, la población interpretó inicialmente esas declaraciones como sacrificios dirigidos a corregir problemas heredados de administraciones anteriores. Sin embargo, considera que una parte de la ciudadanía percibe ahora que las consecuencias de esas medidas han recaído sobre los sectores más vulnerables.

Crece la movilización social

Uno de los elementos centrales del análisis del profesor universitario es el supuesto debilitamiento del respaldo popular hacia el oficialismo. Según explicó, cada vez más ciudadanos expresan críticas abiertas en redes sociales, mientras que organizaciones sociales y sindicales han retomado espacios de movilización pública.

Como ejemplo mencionó las marchas realizadas el pasado Primero de Mayo, en las que participaron diversos sectores laborales y sociales. Para el académico, estas expresiones demuestran que, pese al clima de temor que atribuye al régimen de excepción, persisten sectores dispuestos a manifestarse públicamente.

También señaló que las organizaciones sindicales cercanas al Gobierno mostraron menor capacidad de convocatoria en comparación con años anteriores, lo que interpreta como una señal de desgaste político.

De cara a los próximos meses, Cuchillas anticipa que podrían incrementarse las manifestaciones ciudadanas, impulsadas por el malestar económico, las preocupaciones ambientales y el desencanto de sectores que anteriormente respaldaban al presidente.

Aunque el Gobierno mantiene altos niveles de aprobación en diversas encuestas, el académico sostiene que el país atraviesa una etapa de transformación política en la que comienzan a surgir nuevos focos de cuestionamiento social.

Para Cuchillas, el principal desafío del Ejecutivo será responder a esas demandas en un contexto marcado por dificultades económicas, conflictos ambientales y una ciudadanía cada vez más activa en la discusión pública.

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