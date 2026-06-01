¿Y qué tal estos 7 años?

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Pacifico Chávez

Desde el 2019 gobierna Nuevas Ideas, teniendo al frente una sola voz. Evaluemos estos 7 años en tres aspectos: Democracia, Desarrollo Humano y Estado.

Advertencia, los 20 años de Arena y los 10 del FMLN ya fueron evaluados y por como salieron evaluados ya no están en el poder y no deben volver.

En Democracia hay un severo retroceso, no es el soberano quien manda, basta un par de ejemplos para demostrar que no es la ciudadanía quien tiene el poder, tenemos casos como el de la derogación de la ley contra la minería, se reunieron firmas, hubo marchas, concentraciones, encuestas que dijeron un fuerte NO a la minería metálica, sin embargo ese clamor ha sido ignorado. Segundo ejemplo la reforma al sistema de pensiones, se ha solicitado y esperado que este gobierno cumpla con la promesa de resolver las fallas del actual sistema, pero tampoco ha llegado, muy por el contrario lo que si llegó muy por el contrario a la voluntad de la gente es el no pago de los intereses por cuatro años y la toma de mas dinero del fondo, dejándolo según el mismo gobierno con un pronóstico de quedarse totalmente agotados los dineros de la cuenta de garantía solidaria para pagar pensiones en el 2029, los expertos dicen que será antes.

La democracia es el poder del pueblo, pero si su voluntad no es escuchada, entonces democracia no hay.

Podemos sumar a la falta de democracia el hostigamiento y agresiones a periodistas, defensores de derechos humanos. En cuanto a las elecciones para el 2024 se dieron una serie de anomalías en el proceso que ponen en duda los resultados, es más hace tan solo un par de semanas faltando menos de un año para los comicios del 2027 se hicieron reformas al Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Voto en el Exterior, cambiando el numero de escaños de los departamentos de San Salvador y La Libertad, muy parecido a lo que sucedió un año antes de las elecciones del 2024 que se cambiaron el numero de municipios, la fórmula de asignación de escaños para diputados, por mencionar algunas de las situaciones que se dieron y que lo único que se logra es sembrar desconfianza en uno de los pilares mas importantes de una democracia.

Revisemos el segundo aspecto, Desarrollo Humano, acá nos encontramos con un desmontaje del sistema de las Alcaldías con reformas que las han dejado sin fondos y con mas territorio que cubrir. En cuanto al sistema de salud se ha creado una nueva entidad que ira absorbiendo los hospitales nacionales, pero esto implica despidos masivos que bajan el nivel de atención a la población, por cierto van 5 meses sin Hospital Rosales. En el campo de la educación se tienen muchas escuelas cerradas por una supuesta remodelación que nunca inicia, paquetes escolares que con casi la mitad del año en curso y aún no llega o bien llegó incompleto, con maestros que no están capacitados en informática ni hay conexión a internet en la escuela para sacar el máximo a los dispositivos electrónicos entregados. El nivel de desempleo es alto, la canasta básica sube, los salarios son bajos, en fin la economía familiar esta muy difícil, siguen muchas personas viviendo en pisos de tierra sin agua potable, ni energía, ni calles pavimentadas. La agricultura sin rumbo, sin incentivos, sin estrategia, con una posible sequía que agudizará la falta de alimentos. La Macroeconomía sin despegar, no se logra atraer la suficiente inversión extranjera, seguimos dependiendo de las remesas y sin capacidad de controlar la moneda se vive a merced de las decisiones económicas de Estados Unidos que no son pensadas en beneficio de El Salvador como es de esperarse. No puede dejarse este segundo aspecto sin mencionar que no se sabe como va el acuerdo con el FMI ya que el gobierno no ha cumplido con varios puntos que condicionan los desembolsos: Pensiones, Bitcoin, Transparencia, Control Fiscal, Gestión de gastos.

Vamos al ultimo de los tres asuntos a evaluar, el Estado, si lo entendemos como esa estructura que debe asegurar el Desarrollo Humano para vivir en Democracia, pues el resultado da: REPROBADO.

El Estado como tal a trastocado su ser democrático, como ya lo describimos, y no esta cumpliendo con sus deberes de garantizar lo que la Constitución manda.

El Estado ignora la Constitución en lo fundamental, dejo de ser republicano, si existen los tres poderes, los tres Órganos, pero tanto el legislativo como el judicial están sujetos al ejecutivo, no son autónomos, por ejemplo en el legislativo basta un tweet del que preside el ejecutivo para que se cambie la ley. Y en el judicial el hermano de quien gobierna dice que es parte de un grupo que decide quien sale libre y quien no en el régimen de excepción. ¿Que adefesio de república es todo esto?

Y allí no acaba todo respecto al Estado, es tal el armatoste en que se ha convertido que ahora todo esta concentrado en instituciones ineficientes que no cumplen en tiempo ni en presupuesto las obras que les toca realizar, una DOM que tiene a las comunidades abandonadas, que hace, deshace y vuelve hacer calles en el centro histórico, una DOT que permite sin mayor estudio obras que impactan el medio ambiente de manera negativa, una Estado que esconde por varios años la información, un Estado que no es capaz de garantizar seguridad sin un régimen que quita garantías y que le permite encarcelar a mucha gente sin un proceso justo, un Estado que se endeuda cada semana sin un rumbo definido, un Estado con un gran listado de promesas sin cumplir y como cereza del pastel cambió todo para permitir la reelección.

Los tres pilares: Democracia, Desarrollo Humano y Estado, hechos al estilo del Dr. Frankenstein, pedazos de una cosa por aquí, pedazos de otra cosa por allá, son 7 años de improvisación que están dejando un país con mucha luz LED y un gran desorden en la administración de la cosa pública. ¿Que hacer al respecto? Lo vamos a ir develando mas adelante.

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