Madres de familia denuncian abandono de centro escolar y piden intervención urgente del Ministerio de Educación

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Más de 200 estudiantes reciben clases en viviendas improvisadas por deterioro de escuela pública en Cabañas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comunidad educativa del cantón Huertas, caserío El Centro, en el municipio de Ilobasco, denunció las precarias condiciones en las que se encuentra su centro escolar, cuya infraestructura presenta graves daños que han obligado a más de 200 estudiantes a recibir clases en viviendas particulares desde 2025.

La denuncia fue realizada por una madre de familia de la comunidad, quien expresó a Diario Co Latino, la preocupación de padres y estudiantes ante el deterioro de las instalaciones y la falta de una respuesta definitiva por parte de las autoridades educativas.

Según el testimonio, la escuela se encuentra prácticamente destruida. Aunque en diferentes momentos han llegado instituciones y proyectos para intervenir el inmueble, los trabajos no han sido concluidos, dejando a los estudiantes sin un espacio adecuado para desarrollar sus actividades académicas.

“Los niños están yendo a casas a estudiar y no es adecuado. Viene el invierno y la escuela está en un estado lastimoso”, señaló la madre de familia al describir las condiciones que enfrentan los estudiantes.

De acuerdo con la denuncia, el centro educativo atiende a aproximadamente 202 alumnos, desde parvularia hasta noveno grado. Sin embargo, desde el año pasado las clases se desarrollan en viviendas prestadas por habitantes de la comunidad debido a la imposibilidad de utilizar las instalaciones escolares.

Los padres consideran que esta situación afecta tanto la calidad educativa como la seguridad de los menores. Señalan que los espacios improvisados carecen de las condiciones necesarias para el aprendizaje y, en algunos casos, los estudiantes deben convivir con animales domésticos durante la jornada escolar.

“Nosotros sentimos que no está bien porque en las casas donde dan clases hay pollitos, perritos y otros animales. No es adecuado que los niños estén estudiando en esas condiciones”, afirmó la denunciante.

Infraestructura deteriorada

La escuela presenta daños visibles en distintas áreas. Aunque recientemente se entregaron pupitres nuevos, las instalaciones presentan serios problemas estructurales, tal como lo muestran las imágenes. Algunas secciones carecen de puertas y ventanas, mientras otras muestran deterioro en techos y paredes.

Los habitantes aseguran que la situación se vuelve aún más preocupante ante la llegada de la temporada lluviosa, ya que los espacios dañados podrían representar riesgos para estudiantes y docentes.

Ante este panorama, los padres de familia solicitaron al Ministerio de Educación que atienda con urgencia la reconstrucción del centro escolar. Consideran que el apoyo estatal no debe limitarse a la entrega de uniformes, útiles y materiales educativos, sino también garantizar instalaciones dignas y seguras.

“Así como son responsables de entregar útiles, uniformes y cuadernos, también deberían ayudar a reconstruir la escuela”, expresó la madre de familia.

Desafíos de la educación pública

La situación denunciada en Ilobasco refleja uno de los desafíos históricos que enfrenta la educación pública salvadoreña: el mantenimiento y modernización de la infraestructura escolar.

El gobierno de Nayib Bukel anunció la reparación o construcción de dos escuelas por día, sin embargo, solo ha sido discurso, pues, muchas escuelas sacan a los alumnos e inician trabajos de remodelación, pero, luego son abandonados como el caso presente.

Diversos estudios y organizaciones educativas han señalado durante años que numerosas escuelas del país presentan problemas relacionados con techos dañados, servicios sanitarios deficientes, falta de acceso a agua potable y deterioro estructural provocado por el paso del tiempo y la limitada inversión en mantenimiento.

Expertos en educación sostienen que la calidad educativa no depende únicamente de los contenidos académicos o de la entrega de materiales escolares, sino también de la existencia de ambientes adecuados para el aprendizaje. Las condiciones físicas de los centros educativos influyen en la asistencia estudiantil, el rendimiento académico y la permanencia de los alumnos dentro del sistema escolar.

Llamado a las autoridades

La comunidad de Huertas, en Ilobasco, espera que las autoridades educativas realicen una inspección del centro escolar y establezcan un plan de reconstrucción que permita a los estudiantes regresar a sus aulas.

Mientras tanto, padres de familia, docentes y alumnos continúan adaptándose a una modalidad improvisada que consideran temporal, pero que ya se ha prolongado por más de un año.

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa en las zonas rurales del país, donde cientos de estudiantes dependen de escuelas públicas para acceder a su derecho fundamental a la educación.

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