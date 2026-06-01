BRP exige libertad de veteranos y comunicador detenidos desde hace 2 años

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones de sociedad civil se pronunciaron ante los dos años de detención de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, acusados de supuestamente intentar realizar actos de terrorismo en el contexto de la segunda investidura presidencial de Nayib Bukele en junio de 2024.

Es de contextualizar que, a finales de mayo de 2024, se detuvo a un grupo de veteranos y excombatientes de guerra, quienes la fiscalía general de la República, los acusó de actos de terrorismo; sin embargo, sus familiares y las organizaciones sociales y sindicales rechazan que los procesados intentarán este tipo de acciones; por el contrario,

El Bloque de Resistencia de y Rebeldía Popular (BRP) en una conferencia de prensa que exigió la libertad de los veteranos y excombatientes capturados hace dos años.

“Estas capturas fueron en un contexto en donde se quiso implantar la idea de que nuestros compañeros, que han sido luchadores sociales, defensores de derechos humanos, estaban supuestamente planificando actos terroristas, lo cual es totalmente falso”, comentó Francisco Omar Parada, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

Incluso, dentro de estas capturas se efectuó la del comunicador social Luis Menjívar que no tenía relación con los veteranos más que su labor profesional. Menjívar era estudiante de sociología y su detención es “arbitraria”. Menjívar “ni siquiera formaba parte del colectivo de veteranos, porque, por su edad, obviamente, no era parte de este esfuerzo. Sin embargo, fue capturado por pertenecer a la Alianza Nacional El Salvador en Paz (comunicador)”.

Por lo tanto, pidieron públicamente su liberación, al igual que la de los otros veteranos y excombatientes.

Parada señaló que el nuevo mandato “inconstitucional” de Nayib Bukele se inaugura “con la violación de los derechos fundamentales de estas personas. No solamente ha restringido su libertad, sino también ha generado un deterioro de la salud de estos compañeros, que incluso han estado en riesgo de perder la vida, como el caso de nuestro compañero Atilio Montalvo, que por situación humanitaria logró salir de la cárcel”.

De hecho, en julio del año pasado el Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador otorgó medidas sustitutivas a la detención a Atilio Montalvo debido a su grave estado de salud, según lo confirmó el abogado defensor y sus familiares.

“Sin embargo, nuestros demás compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz continúan en una situación similar, con una salud deteriorada, en condiciones no óptimas; la gran mayoría de estos compañeros que han sido capturados tienen enfermedades crónicas propias de su edad y no son atendidos de la manera que se requiere”, consideró Fran Omar Parada en conferencia de prensa.

A su juicio, el gobierno de Bukele, “no solamente es un gobierno que no cumple las leyes, sino también un gobierno que genera este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que han sido capturadas”, lamentó el dirigente del BRP.

Este pronunciamiento lo hicieron previo a brindar sus posturas sobre los siete años de gestión de Nayib Bukele; en la conferencia participaron: BRP, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) así como trabajadores despedidos del sector salud.

Este fin de semana, Organizaciones sociales y familiares de los excombatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz detenidos, desarrollaron una jornada de solidaridad frente a la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana (ver nota aparte).

Los procesados son: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y el comunicador Luis Menjívar.

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