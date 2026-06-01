Más de 500 maestros exigen pago completo de compensación por retiro voluntario

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Bases Magisteriales denunció que más de 500 docentes que se sometieron al proceso de retiro voluntario solo han recibido una parte de la compensación económica; por lo que piden al Gobierno que les paguen los montos completos ya que sobreviven con menos de $400 mensuales.

En conferencia de prensa, Bases Magisteriales informó que son más de 500 los maestros que atraviesan una situación complicada no solo con su pensión; sino con los montos que el Gobierno les ha desembolsado tras retirarse voluntariamente del sistema público de educación.

Señalaron que los pagos de los retirados el año pasado han sido fraccionados a pesar que se habría acordado desembolsarlos en un único pago. Los maestros se acogieron al retiro voluntario amparado en el artículo 36-D de la Ley de la Carrera Docente, que establece que quienes cumplan la edad requerida y al menos 25 años de servicio en el sistema, tendrán derecho a recibir a una compensación económica equivalente a 15 salarios al momento de dejar sus funciones.

Los pagos efectuados el pasado 27 de mayo, corresponden únicamente a dos meses y medio y no de los 15 salarios establecidos por ley. Según se informó en la conferencia, el Ministerio de Educación les expresó que el beneficio se entregaría en seis pagos a efectuarse entre mayo y noviembre de este año. Pero estos pagos fraccionados les afectarían económicamente a los jubilados ya que la pensión; hoy por hoy, le es insuficiente, ya que es de menos de $400.

El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, señaló que muchos docentes le han dedicado entre 30 a 45 años de servicio, pero siguen siendo el sector más golpeado económicamente. “Hay compañeros que sobreviven con pensiones inferiores a los $400 al mes, que continúan pagando préstamos, gastos médicos y apoyando a sus familias. Por eso consideran injusto que la compensación sea entregada por partes”.

Bases Magisteriales recordó que, en 2023, los docentes que se acogieron al mismo decreto de retiro voluntario recibieron condiciones “más favorables”, ya que el beneficio fue desembolsado únicamente en dos pagos y alcanzó un aproximado de $25 mil. Pero este año el monto a entregar a cada jubilado no superan los $15 mil para su retiro.

Por lo antes expuesto, como gremio elaboraron una carta dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele, donde solicitan que los 12 meses y medio que se les deben de compensación, puedan ser entregadas en un solo desembolso a más tardar en julio de este año.

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