Romeo Auerbach regresa al TSE pese a prohibición tras retiro voluntario

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ex diputado de GANA, Romeo Auerbach, es empleado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar que él en 2022 se acogió al decreto de retiro voluntario y la misma le imposibilita ejercer en la entidad por un periodo de 5 años.

Por medio de una fotografía publicada por la cuenta oficial del Tribunal Supremo Electoral, se dio a conocer que Romeo Auerbach, ex diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado a Bukele, participaba en la “primera Prueba Interna al Sistema de Transmisión de JRV”, desarrollada por el organismo colegiado.

Según fuentes consultadas por La Prensa Gráfica, Auerbach funge como coordinador en la Dirección de Organización Electoral del TSE desde el pasado reciente mes de mayo. Sin embargo, este nombramiento estaría violentando leyes.

Es de contextualizar que el 22 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral” para que todos aquellos empleados o funcionarios del TSE que querían retirarse voluntariamente de la institución podrían hacerlo para obtener una compensación económica.

El artículo 10 del decreto legislativo 258 establece que “los empleados y funcionarios que se acogieren a esta ley, no podrán ingresar a laborar en la Administración Pública durante un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que inicie la cesantía”.

Es de recordar que Auerbach dejó de ejercer como subdirector de Logística Electoral en el TSE el 30 de abril de 2021, un día antes de ejercer su periodo como diputado de la República. Según lo menciona LPG, Auerbach se acogió al decreto de retiro voluntario en febrero de 2022; por lo que su relación con el TSE finalizaría en ese momento y estaría imposibilitado a trabajar en esa misma entidad hasta febrero de 2027.

De hecho, esa ley no es la única que se estaría violentado por parte de Auerbach, ya que el inciso segundo del artículo 184 del Código Electoral establece que “ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada público podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista”.

En su faceta como “analista”, luego de finalizar su periodo como legislador en 2024, ha brindado apoyo abiertamente a Nuevas Ideas; situación que contrasta con la labor que realiza en el TSE; donde, además, el oficialismo vendió la idea de “despartidizar” el TSE tras una reforma constitucional para que los partidos políticos ya no propongan las ternas a las magistraturas.

De momento el exdiputado Romeo Auerbach no se ha pronunciado sobre el tema.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...