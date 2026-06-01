Bukele cumple dos años de su segundo mandato

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este uno de junio se cumplen dos años del Gobierno «inconstitucional» de Nayib Bukele según lo consideran organizaciones sociales y ciudadanos disidentes del Gobierno, amparándose en la Constitución de la República.

Bukele cumple este lunes, además, siete años al frente de la Presidencia de la República, de los cuales, 5 fueron constitucionales y 2 marcados por la violación a la Carta Magna. Bukele llegó al poder el uno de junio de 2019 luego de un fuerte rechazo al bipartidismo. Bukele llegó «con todas las de la ley», pero sería el inicio de un declive de la democracia, la separación de poderes, institucionalidad y el Estado de Derecho.

Bukele fue fuertemente criticado por el intento de golpe de Estado de febrero de 2020, cuando irrumpe en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa para presionar por medio de un fuerte dispositivo policial y militarmente a los diputados por la aprobación de un préstamo para el Plan Control Territorial.

Otro de los actos criticados fue las medidas impuestas durante la pandemia por COVID19, donde se impuso una cuarentena obligatoria y se limitaron algunos derechos fundamentales. De hecho, la Sala de lo Constitucional realizó jurisprudencia sobre las decisiones del Ejecutivo en la pandemia. Y fue justamente, por esta acción que se dio el golpe de Estado el 1 de mayo de 2021, cuando los diputados de Nuevas Ideas, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para imponer jueces afines. Además, se destruyó al fiscal general de la República.

Luego, Bukele, su Asamblea Legislativa y su Sala de lo Constitucional han tomado desiciones que van en contra de la democracia, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en septiembre de 2021 qué habilitó la candidatura presidencial de Bukele.

En la resolución, los magistrados impuestos por el oficialismo ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir la reelección presidencial. “Una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por segunda ocasión”, estableció la resolución. Es decir, según el argumento de la Sala es que si el actual gobernante no hubiera desempeñado la presidencia en el periodo inmediato anterior (2014-2019) si puede participar para un nuevo periodo pero no para un tercero.

Sin embargo, en ese momento, la Constitución de la República, en su artículo 152, establecía que «el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial». Sin embargo, este artículo es en referencia a que el período inmediato anterior es al momento de iniciar un nuevo periodo presidencial.

Además, el artículo 154 establecía qué «el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más». Por lo cual, Bukele no podría ser candidato presidencial en 2024, a pesar de ello se postuló y ganó un nuevo periodo presidencial que en julio 2025, los legisladores de Nuevas Ideas, atribuyéndose facultades de una constituyente, lo recortaron para que actual sea por 3 años, para que el período presidencial sea de 6 años para armonizarlas con las elecciones Legislativas y municipales.

En julio de 2025, los legisladores aprobaron también reformas constitucionales para definir la reelección presidencial indefinida, por lo cual, el actual mandatario, que inició su gestión presidencial en 2019, puede seguir en el poder incluso por tiempo indefinido.

A Nayib Bukele se le ha cuestionado la concentración de poder, los abusos de autoridad, y sobre todo, las violaciones a los derechos humanos, ya que desde 2022, se aprobó un régimen de excepción que ha sido violatorio a los derechos humanos, ya que se ha detenido arbitrariamente a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

Este lunes, 1 de junio, se prevé que el mandatario llegue a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas de su segundo año de gestión de su segundo mandato.

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