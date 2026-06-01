Cofappes realiza jornada de solidaridad por los veteranos de guerra detenidos hace dos años

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales y familiares de los veteranos y excombatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz detenidos hace dos años, desarrollaron una jornada de solidaridad frente a la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana, donde se encuentran recluidos para exigir su liberación.

“Se cumplen dos años de esa captura arbitraria, ilegal y orquestada por este gobierno nefasto que persigue, encarcela, tortura y que busca silenciar a las voces disidentes”, dijo una las familiares de los veteranos de guerra.

Los representantes del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador (COFFAPES) enfatizaron que los veteranaos y excombatientes “no están solos”, pues están sus amigos, familiares y organizaciones sociales que le respaldan.

“Dos años y siguen sin haber pruebas contundentes con testigos falsos, con testigos criteriados del cual no sabemos las procedencias y tampoco confiamos en el proceso. Un proceso irregular y que además ha demostrado que lo único que busca es perseguir y acabar con estas voces disidentes”, comentó una de las participantes en el megáfono en las afueras de la occidental.

Silvia Montalvo, hija de Atilio Montalvo, uno de los procesados, señala que los veteranos de guerra fueron sacados de sus viviendas “con engaños” y les “fabricaron falsos delitos” para poder procesarlos y encerrarlos.

Son nueve las personas que guardan prisión desde el 30 de mayo de 2024, y la posterior captura del comunicador social Luis Menjívar el 31 de mayo. A juicio de Silvia Montalvo, han guardado prisión dos años, ya que la FGR no tiene pruebas que sustenten su acusación; por lo tanto, no se ha montado una audiencia. El 14 de junio se vence el último plazo de instrucción solicitado por el ministerio público fiscal. Esperan que la jueza llame a audiencia y que sean sobreseídos.

“Si han tenido dos años y han pedido cada seis meses prórrogas para presentar pruebas y no las han presentado es porque no existe el delito, no hay pruebas para ninguno de los imputados”, agregó Montalvo, hija de Atilio Montalvo, conocido como e comandante Salvador Guerra. A la vez, recalcó la inocencia de los compañeros veteranos. A su juicio, este caso se montó “para darle legitimidad y darle un preámbulo a la asunción del presidente de la República el 1 de junio”.

Montalvo recordó que los veteranos y excombatientes fueron actores importantes en la firma de los Acuerdos de Paz; “son veteranos de la Fuerza Armada y veteranos del FMLN, que en su momento dieron la lucha”, agregó; de hecho Atilio Montalvo, uno de procesados fue firmante de los acuerdos; estos acuerdos “han sido una falsa” para Nayib Bukele; por lo que, todos aquellos que lo defienden se convierten en disidentes y enemigos del gobernante.

Mauricio Mismit, representante de los pueblos originarios, hizo un llamado a los salvadoreños para que no se permita que una persona, “que dice ser presidente”, continue “usurpando el poder político”.

“Estoy convencido que mis hermanos privados de libertad, no dudo, que son inocentes. No dudamos los que estamos acá, que nuestros hermanos son inocentes, y que, por un capricho del Ejecutivo, están ellos privados de libertad”, agregó Mismit.

Jaime Crespín, representante COFAPPES, consideró que el Gobierno ya no utiliza el régimen de excepción para proteger a la población de los pandilleros, “ahora lo utilizan para protegerse de la población, porque ahora el pueblo les está demandando, les está señalando, y la corrupción cada vez más evidente, no la pueden tapar”.

Crespín cuestionó que “¿cómo es posible que la Fiscalía (…) no pueda presentar pruebas de un acusado? ¿Cómo es posible que lo dejen dos, tres años preso a alguien sin hacerle un juicio, sin probarle, sin llamar a audiencia? Eso es lo que estamos señalando, pero ellos (el Gobierno) distorsiona la realidad, distorsionan las exigencias justas con otro tipo de señalamientos”.

En la jornada de solidaridad; COFAPPES también se expresó por la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, arrestada justamente hace un año sin que aún se le haya desarrollado audiencia.

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