México podría abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que México podría abrir un puente aéreo, si Cuba lo solicitara, mediante el cual otros países hicieran llegar apoyo a la nación caribeña.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, aseveró la mandataria en respuesta a una pregunta sobre esa posibilidad durante su habitual conferencia de prensa, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

La jefa del Ejecutivo refirió, por otra parte, que no están cerrados los vuelos.

Aeronaves “pueden venir a México (a cargar turbosina). De hecho, los vuelos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba, porque aquí hay turbosina y está muy cerca”, apuntó.

Ayer arribaron a la mayor de las Antillas los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, con unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, tras partir el domingo del puerto de Veracruz rumbo al país caribeño.

“En cuanto regresen (los barcos), vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”, afirmó la víspera Sheinbaum, quien ha calificado de injusto el asedio energético impuesto por Washington.

El mandatario norteamericano, Donald Trump, firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Por otra parte, el gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como grupos como el Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México convocaron a la población a apoyar con víveres a la mayor de las Antillas.

Organizaciones han advertido que privar a Cuba del acceso al petróleo implica paralizar al país y la aplicación de un castigo colectivo considerado por el derecho internacional como genocidio y la mayor violación de los derechos humanos.

Disímiles voces en México y el resto del mundo, desde parlamentarios hasta movimientos y formaciones políticas, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al cerco energético de Estados Unidos, calificado de cruel y anacrónico.

