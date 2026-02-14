Continúan labores de remoción tras incendio de gran magnitud en el Centro Histórico de San Salvador

Saúl Méndez Colaborador

Cuadrillas de trabajadores continúan con la remoción de la infraestructura dañada tras el devastador incendio estructural registrado en la madrugada del viernes 13 de febrero en el Centro Histórico de San Salvador. Mientras avanzan las labores, propietarios de negocios afectados han llegado a la zona para inspeccionar el estado de sus locales. El incendio dejó un saldo de cinco personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Personal de Protección Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) mantiene desplegados equipos especializados en la remoción de escombros y limpieza de las áreas impactadas. El siniestro inició alrededor de las 4:00 a. m., entre la 4.ª y 6.ª avenida Sur y la 8.ª calle Oriente, y consumió viviendas y estructuras antiguas de la zona, muchas de ellas con más de un siglo de antigüedad. Durante varias horas de trabajo para sofocar las llamas, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, junto con equipos de emergencia y autoridades estatales, ejecutó un operativo para retirar materiales calcinados y asegurar las calles. Además de las labores oficiales, propietarios de negocios afectados han acudido al lugar para evaluar daños e intentar rescatar pertenencias que aún puedan ser utilizadas.

El incendio dejó un saldo de cinco personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a respetar los perímetros de seguridad mientras continúan las labores de limpieza y evaluación.

Familiares de las víctimas también se presentaron en la escena para el proceso de identificación. El hermano de Mariela Haydeé Zacapa Hernández relató que desde las 3:00 de la madrugada buscó a sus parientes en los alrededores sin éxito, hasta que posteriormente fue contactado por las autoridades para reconocerlos.

Otros familiares confirmaron las identidades de tres de las víctimas: Miguel Antonio Catalán, de 37 años; Mariela Haydeé Zacapa Hernández, de 35; y una niña de 3 años. Sobre las otras dos víctimas, el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, indicó que las identidades serán reveladas por las autoridades competentes.

El funcionario detalló que la alerta fue recibida a las 3:58 a. m. y que la primera unidad salió un minuto después. “Hemos estado aquí en un promedio de cinco a seis minutos; es un tiempo muy corto”, señaló. Al llegar, encontraron un incendio de grandes proporciones, clasificado como nivel 3, el máximo dentro de la escala estructural. “A eso de las 5:59 de la mañana lo teníamos controlado. Es un tiempo récord para controlar un incendio de esta envergadura”, agregó.

En las labores participaron seis unidades extintoras y más de 50 bomberos. Según Solano, la rápida propagación del fuego estuvo relacionada con las características de las estructuras afectadas.

