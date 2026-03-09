Irán anuncia ataque contra base aérea estadounidense en Kuwait

Compartir

Teherán/Prensa Latina

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció hoy un ataque con drones y misiles de crucero contra la base aérea de Al-Udairi, utilizada por fuerzas estadounidenses en Kuwait.

En un comunicado, la entidad militar indicó que la operación tuvo como objetivo instalaciones de helicópteros, depósitos de combustible y el edificio de mando de la base.

Según el texto, el ataque alcanzó 11 objetivos considerados estratégicos dentro del complejo militar, entre ellos helipuertos e instalaciones logísticas.

La Guardia Revolucionaria señaló además que el domingo último, había llevado a cabo otra operación contra la misma base mediante el lanzamiento de drones y misiles balísticos.

Estos hechos ocurren en medio de la escalada militar iniciada el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra territorio iraní.

De acuerdo con reportes difundidos por medios iraníes, esos bombardeos provocaron la muerte de cientos de personas, entre ellas el líder supremo Ali Jamenei y varios responsables de seguridad.

En respuesta, Teherán ha lanzado ataques con misiles y drones contra Israel, además de operaciones contra intereses militares estadounidenses en países del Golfo, Jordania e Iraq.

Algunos de estos ataques provocaron víctimas y daños en infraestructuras civiles, lo que llevó a varios gobiernos árabes a condenar las acciones y exigir el cese de las hostilidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...