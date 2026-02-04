Presidente de Colombia destaca coincidencia con Trump sobre narcotráfico, Venezuela y Ecuador

BOGOTÁ/Xinhua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que durante su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, coincidieron en la necesidad de combatir conjuntamente el narcotráfico y de trabajar en favor de Venezuela y la estabilización de las relaciones con Ecuador, aunque reconoció diferencias en algunos enfoques de seguridad.

En declaraciones a la cadena radial Caracol Radio, Petro dijo que explicó a Trump por qué considera que la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y su sustitución por productos como cacao o café es más eficaz que métodos como la fumigación con glifosato.

Petro aseguró sentirse sorprendido por la desinformación de Trump sobre la realidad colombiana en materia de seguridad y narcotráfico, y le extendió una invitación para que visite Cartagena.

Asimismo, señaló que abordó con el mandatario estadounidense la migración de actividades del narcotráfico hacia Ecuador y solicitó a Trump que medie para estabilizar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Quito, actualmente tensionadas.

Sobre la situación en Venezuela, el presidente informó que ofreció el apoyo de Colombia en la transición que atraviesa el país tras la incursión militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

«Creo que Venezuela se merece el futuro. El pasado se evaluará, pero el presente y el futuro es lo fundamental», dijo Petro.

