“No nos dejan otro camino: resistir o morir”: San Francisco Angulo y su lucha contra el relleno sanitario

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Alrededor de 400 familias se verán afectadas por un relleno sanitario en el Cantón San Francisco Angulo; sin embargo, la lucha comunitaria resiste para evitar lo que significaría la destrucción ambiental y humana del cantón que históricamente ha sido golpeado por la guerra y la pobreza.

Diario Co Latino viajó hasta la Comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, para conocer los testimonios de la comunidad que resultarán afectadas por la construcción de un relleno sanitario que pretende construir la Asociación de Municipios Los Nonualcos, conformada por 16 distritos, y la empresa mexicana CYEEMSAL.

“Mi comunidad era un paraíso lindo”

Félix Laínez, presidente comunal de San Francisco Angulo, señaló que cada día que pasa, evalúan la situación y mantienen su postura: oponerse “al basurero”, como él lo llama, porque afectará a centenares de personas de la zona.

“Yo decía antes: ´mi comunidad era un paraíso lindo; mi comunidad tenía todo lo que un ser humano necesita para sobrevivir: agua, servicios, accesibilidad de mercados para comprar y vender´, situación que se nos está poniendo difícil por las aguas”, comentó.

Para entender el problema de la comunidad, se debe contextualizar que sus pobladores se dedican al cultivo para subsistir, pero, a raíz de los problemas del agua y la contaminación, esto no ha sido rentable porque ya no se puede cultivar “debido al mal olor y el mercado ya no nos quiere comprar por la contaminación”.

De hecho, “las aguas se han convertido en aguas grises y los ríos de la zona ya no son confiables”, debido a la contaminación, incluso, el agua no es apta para el consumo de los animales ni para los cultivos”, informó Laínez.

Primer relleno sanitario

Entre 2007 y 2008 se realizó una “primera etapa” de un relleno sanitario. En esa ocasión, se concedió 1 año para el relleno, que al final funcionó por 9 meses, ya que se llenó en ese periodo y se tuvo que cerrar también, debido a las presiones de la comunidad.

“Nosotros no teníamos experiencia (conocimiento) de vivir en medio de un mosquero (lleno de moscas). A raíz de esa experiencia tuvimos que poner un alto porque algunos (acuerdos) fueron incumplidos y siempre nos hicieron a un lado”, relata Félix Laínez.

Nueva amenaza: otro relleno sanitario

Con este nuevo acercamiento o “segunda etapa” como le dice Félix, la Asociación de Los Nonualcos se alió con una empresa mexicana para realizar un nuevo relleno sanitario de mayores proporciones. La última amenaza surge en noviembre de 2025.

“Nosotros ya vivimos y sabemos qué ocasiona ese tipo de proyecto, la primera nos dejó un mal gusto, jamás nos van a hacer creer que es higiénico, así como ellos lo plantean, porque es el mismo relleno como el que ya teníamos que nos dañó tanto”, recordó Félix sobre el primer relleno sanitario en la comunidad.

En este nuevo proyecto que se les plantean “hay cosas engañosas” consideró el líder comunal, ya que dicen que solo van a ocupar dos manzanas “y ya se han agarrado una gran parte (de territorio) de nuestros hermanos que cayeron durante la época de la guerra y que ahí estaban enterrados. Hay una gran cantidad de tierra que nosotros hemos cuidado por años, porque, además, ahí albergan diferentes tipos de especies de animales”.

“Cuando nos presentan este proyecto, es el mismo, con sus aceras y sus membranas y todas las cosas, pero también hay algo ahí que no lo quieren decir, que van a deforestar toda esa área porque viene de 40 a 50 años ese relleno sanitario”, informó Laínez.

Asignar el proyecto en la zona ha sido equivocadamente porque no es apto

Laínez destacó que la comunidad se encuentra en un área de recarga hídrica, “es una parte bastante delicada el asignar el proyecto para esta zona, aquí ha sido equivocadamente porque no es una zona apta para eso”.

“Yo no soy estudiado y no me da pena decirlo, pero sí sé del tema y de la importancia de la humanidad. Aquí hay dos atentados: una a la parte humana y la otra a las especies. Nosotros como comunidad nos oponemos al problema que se nos agudiza, porque hay ríos, el relleno antiguo contaminó gran parte del Río Salamar”.

Todas las aguas fueron a parar a la zona de San José de la Montaña, “llevándose una parte de La Paz y San Vicente, porque estamos en el límite. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de oponernos a la maquinaria porque sabemos que la máquina es de mayor fuerza”.

Reina Margarita Castellón, una lideresa de la comunidad, explicó que la comunidad incluso no tiene agua apta para el consumo doméstico. “Es penoso decirlo, no tenemos agua apta para tomar”.

“Antes teníamos agua en el rillito (sic), íbamos a bañar, todas las mujeres íbamos a lavar a la montañita le decíamos, hoy no se puede, hoy no podemos ir a traer un cántaro de agua porque está contaminado, incluso, el agua del pozo que nos llega por cañería está contaminada”, lamentó la lideresa.

“¿Hoy qué pasa?, se nos distorsiona el presupuesto con la compra de agua, y ya tenemos que cortar algunos alimentos que nosotros comprábamos”, añadió.

Sobre la primera experiencia del relleno sanitario Margarita Castellón recordó que “esa calle (la principal) se pone ligosa (sic), se llena de bolsas de basura y un gran mosquero, nosotros no podíamos enfriar café, ni agua, porque ya al final eran moscas las que había en la taza”.

“En la noche (se formaban) panales de moscas en los lazos de las hamacas y en cualquier trapo que quedaba colgado, no eran moscas comunes y corrientes, eran unas azules y verdes, moscarrones que ponen gusanos en cualquier lado, y en cualquier cosa; eso nos afecta porque tenemos que estar pendiente de la comida, de la casa”, dijo,

“Le estamos diciendo no al basurero, si tenemos que tomar una decisión más fuerte para que nos retiren las máquinas de la comunidad, la vamos a tomar”, puntualizó Castellón, quien, además, fue aplaudida por los miembros de la comunidad.

El relleno en cuestión, recibiría los desechos sólidos de aproximadamente 35 distritos de La Paz y San Vicente y probablemente de otro departamento. En la zona de San Francisco Angulo se procesarán la basura de casi medio millón de habitantes que residen en ambos departamentos.

El volcán Chichontepec es testigo

Este medio de comunicación, junto con habitantes de la comunidad, realizó un recorrido por donde se construye el relleno sanitario, el volcán Chichontepec es el principal testigo de la deforestación que se ha realizado en la zona. En el lugar ya se encuentran dos máquinas pesadas, las cuales fueron introducidas a escondidas y con engaños, ya que se le dijo a la comunidad que eran para reconstruir la calle, lo cual fue falso, ya que ha servido para deforestar la zona donde se pretende construir el relleno.

“A raíz de eso, impusimos un retén que hace poco quitamos (…) pero nosotros seguimos y seguiremos en esta lucha porque no estamos de acuerdo con el trato”. “Aquí no nos dejan otro camino: resistir o morir, porque no nos queda de otra, porque toda esta población está en contra del relleno. Nosotros estamos convencidos que ninguna cosa de lo que el proyecto trae, compensa a nuestro bienestar”, comentó Feliz Laínez.

“En esa tierra hay historia”

Medargo Mijango, originario de San Francisco Angulo, reiteró que la empresa y Los Nonualcos se han tomado parte de la tierra que no les pertenece, “en esa tierra hay historia y en el cantón hay memoria histórica por la guerra que se sufrió.

De hecho, en julio de 1981 la Fuerza Armada y grupos paramilitares asesinaron a al menos 45 personas civiles, la mayoría mujeres, ancianos y niños. En 2007 fueron exhumadas 30 osamentas de la Masacre de San Francisco Angulo, la cual, la comunidad aún la recuerda y siente. Otras quince, más los desconocidos, siguen en la zona, muchas de ellas en el sitio donde se construirá el relleno sanitario.

César Cañas, coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, señaló que esta lucha sobre un nuevo relleno sanitario la tienen desde 2017, cuando la Asociación de Municipios de los Nonualcos, pretendió instalar un relleno sanitario de mayores dimensiones, pero la experiencia del primer relleno y lo que vivieron en carne propia lo que significa “tener un basurero” frente a la casa, impidió su ejecución ya que se tendría una “contaminación ambiental, del agua, del aire, la proliferación de moscas y enfermedades”.

Medidas cautelares de la PDDH

En ese entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió medidas cautelares a favor de la comunidad. La Procuraduría recomendó a la Asociación de Los Nonualcos, abstenerse de realizar todo tipo de obra física, con maquinaria pesada o manualmente en la zona de terracería. Al Ministerio de Medio Ambiente le recomendó que tenía que priorizar el derecho a la salud y la vida de los habitantes de San Francisco Angulo. A la Fiscalía General de la República, que destinara todos los recursos y el personal necesario para hacer las investigaciones por graves crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

“A Tecoluca lo están viendo ahora como un sitio donde ellos pueden ir a botar los desechos, como un sitio donde pueden ir a tirar la escoria del país”, lamentó Cañas.

En Tecoluca hubo un proyecto “impuesto e inconsulto”, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el cual contamina “todos los ríos y quebradas” de la zona de San Francisco Angulo y que recorren todo el territorio de Tecoluca y parte de La Paz.

De hecho, en 2024, una investigación de Fundación Cristosal reveló que los pozos y ríos de tres comunidades aledañas al CECOT están contaminados con heces y bacterias. “Esa es la realidad que tenemos y ahora, desde noviembre de 2025 vienen con el interés de construir nuevamente un relleno sanitario”.

No ha habido consultas ni estudios de impacto ambiental

La Ley de Medio Ambiente, en su artículo 21, literal D, señala que se debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental para ejecutar un sistema de tratamiento, confinamiento y eliminación, instalaciones de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y desechos peligrosos. El Artículo 25, Literal B indica que, en el caso de afectación en la calidad de vida de la población, riesgos para la salud y bienestar humanos y el medio ambiente, “se organizará por el Ministerio, una consulta pública del estudio en el o los municipios donde se piense llevar a cabo la actividad, obra o proyecto”, pero hasta la fecha no ha habido ni consultas ni estudios.

Por el contrario, “la comunidad San Francisco de Angulo fue engañada”, ya que en la misma Casa Comunal estuvo personal de la alcaldía de San Vicente Sur, personal de ANDRES (Autoridad Nacional de Residuos Sólidos), personal de Los Nonualcos, que propusieron que les iban a arreglar la calle de acceso y que necesitaban el involucramiento de la comunidad para la poda de árboles.

La comunidad accedió, “pero la sorpresa fue que era un engaño”, comentó Cañas, ya que trajeron maquinaria que se pensaba que era para reparar la calle, pero era para llevarla al sitio que ahora “ya destruyeron”.

La primera vivienda de San Francisco de Angulo está ubicada a 400 metros de donde se pretende construir el relleno sanitario. La Casa Comunal está instalada a 1.4 kilómetros.

“La situación se ha intensificado”

Cañas señaló que han recibido llamadas diciéndoles que iban a girar órdenes de captura contra líderes comunitarios y de organizaciones que acompañan la lucha si no se accedía a una negociación, “pero la negociación que ellos proponen está lejos de los intereses de la comunidad”.

“Ellos quieren que se negocie sobre la base de que van a pavimentar la calle, donde ellos mismos van a entrar con 265 toneladas de basura diarias con sus camiones. La única negociación que la comunidad ha definido es que saquen ese basurero del territorio, no hay otra negociación”, puntualizó Cañas.

Comunidad amenazada

En la entrada de la comunidad San Francisco Angulo, se pudo observar presencia policial y militar; quienes constantemente acosan e intimidan a los jóvenes de la zona, según lo denunciaron la comunidad. “En nuestra comunidad no tenemos tranquilidad, porque hemos visto que a raíz de este problema (relleno) hay una visita constante militarizada del área donde se está destruyendo el bosque, o sea, se mueven permanentemente y lo vemos como una humillación a la comunidad. “Nosotros (lo) vemos como amenaza, porque también hemos tenido algunos jóvenes o nuestros hijos que van a comprar o algunos que estaban haciendo algunos estudios de verano, los han bajado y los han comenzado a estar reprimiendo”.

Gloria Anaya, del Colectivo de DDHH Herberth Anaya Sanabria, que ha acompañado a la comunidad en esta lucha, señaló que es “un proceso de genocidio continuado contra la comunidad porque a una comunidad no solo se le mata con balas, también con este tipo de proyectos de muerte”.

Ángel Flores, de MILPA El Salvador, añadió que el relleno sanitario de San Francisco Angulo pone en riesgo no solamente las comunidades que históricamente han habitado estos territorios, sino que también se pone en riesgo la sostenibilidad de la vida. “Este tipo de iniciativas, de carácter logístico, obedecen al manejo de los desechos que van a generar las corporaciones, los sectores empresariales en el ámbito inmobiliario y turístico que se están disputando en el territorio con comunidades campesinas e indígenas”.

San Francisco Angulo hace un llamado al resto de comunidades a unirse para hacer frente a esta lucha y al Gobierno central a evitar la construcción del relleno sanitario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...