Francia reconoce Estado de Palestina durante reunión de ONU 

22 septiembre, 2025

NACIONES UNIDAS/Xinhua

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este lunes en una reunión de la ONU sobre la solución de dos Estados que su país reconoce al Estado de Palestina, con lo que se une a la mayoría de los demás Estados miembros de la ONU que ya lo han hecho.

«Hoy declaro que Francia reconoce al Estado de Palestina», dijo Macron en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudí.

«Ha llegado el momento. Ya no podemos esperar», dijo Macron, quien añadió que «queremos dos Estados en paz y seguridad uno al lado del otro».
Con el reconocimiento de Francia, más de 150 países han anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina.

