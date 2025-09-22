Protección Civil reitera que Alerta Verde continuará

Compartir

Redacción Nacionales

Por la presencia de lluvias moderadas a fuertes y el paso de ondas tropicales, la alerta verde continuará a escala nacional, señaló la Dirección de Protección Civil.

Según las autoridades, esta alerta se basa en el Informe de pronóstico basado en impactos de 72 horas, en el cual se prevé probabilidad alta de caída de elementos susceptibles a ráfagas de viento en la zona central, oriental y franja costera del país.

Protección Civil descarta una alta probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas que podrían generar desbordamiento en la zona central, oriental y franja costera del país y probabilidad media de deslizamientos y caída de rocas.

Según el informe de Protección Civil, a escala nacional, las lluvias de los días anteriores han ocasionado emergencias considerables que requieren atención inmediata.

La institución recomienda estar atentos por crecidas repentinas que podrían generar desbordamiento provocando afectación en zonas cercanas a los ríos y saturación hídrica en el terreno que resultan inundaciones urbanas en el corto plazo.

