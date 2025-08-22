Un fallecido y 50 viviendas dañadas dejan las lluvias

Compartir

Alerta verde

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, informó que las últimas lluvias registradas provocaron daños considerables en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, así como en Chalatenango. En ambos lugares resultaron 50 viviendas dañadas, de las cuales 10 con daños críticos y 40 anegadas.

Actualmente, se cuenta con 8 albergues activos a nivel nacional, donde se resguarda a 132 personas pertenecientes a 41 familias.

Amaya lamentó el deceso de un hombre de 78 años, en Santa Rosa de Lima, La Unión, quien al momento de las fuertes lluvias sufrió un problema cardíaco, quien fue trasladado a un centro asistencial donde murió.

Las lluvias con fuertes vientos provocaron la caída de árboles caídos, así como derrumbes, y obstrucción de vías por inundaciones urbanas.

“Tuvimos incidentes relevantes a causa de las lluvias en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde el anegamiento de algunas áreas obligó a una evacuación preventiva de varias familias. De igual forma, en el departamento de Chalatenango se atendieron emergencias similares, siendo estos dos departamentos los que concentraron la mayor cantidad de incidencias en las últimas horas”, dijo Amaya.

En menos de cuatro horas, en Santa Rosa de Lima, La Unión, llovió 133.5 milímetros, sin embargo, el punto más crítico fueron los primeros 30 a 40 minutos de la tormenta, pues cayeron aproximadamente 80 mm de lluvia, lo que provocó el desbordamiento de quebradas cercanas, lo que generó inundaciones severas.

La lluvia que cayó en Santa Rosa de Lima equivale a lo que suele llover en un mes entero en ese sector de oriente.

El funcionario dijo que las lluvias van a continuar y a partir del informe meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Protección Civil emitió alerta verde, a fin de que toda la población considere tomar a bien procurar ambientes seguros, identificar esos signos característicos de riesgo, sobre todo, quienes viven cerca de taludes.

“Es importante considerar las recomendaciones de no botar basura”, dijo.

“Si se encuentra en una calle inundada, por favor, espere que el agua drene gradualmente. El máximo de tiempo que hemos identificado en el drenaje de las aguas que inundan una calle no pasa de dos horas. Bajo ninguna circunstancia intente cruzar ríos o quebradas, ya que una repunta repentina puede arrastrarlo con consecuencias fatales”, reiteró.

Debido a la alerta verde, las comisiones municipales y comunales de Protección Civil deberán vigilar las áreas susceptibles a inundación o anegamientos, deslizamientos o deslaves por la acumulación de lluvias e identificar las zonas de peligro por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico o de comunicación por los vientos asociados a tormentas, y tomar las medidas pertinentes para su intervención.

Para la tarde de este viernes, el MARN prevé lluvias y tormentas puntuales en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y la sierra Tecapa-Chinameca, luego, se tendrán un poco más organizadas, al norte de los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán; estas condiciones se deben a la influencia de una onda tropical.

