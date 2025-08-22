MDCT presenta recurso de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución

Compartir

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra las reformas a la Constitución, aprobadas el 31 de julio de este año por la Asamblea Legislativa que avalan la reelección presidencial indefinida.

Con esta demanda de inconstitucionalidad ya son tres presentadas ante la Sala de lo Constitucional. Las primeras dos fueron presentadas por la diputada Claudia Ortiz hace dos semanas, y este miércoles por el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS).

“Presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Decreto de Reforma Constitucional N° 3 de fecha 31 de julio de 2025 emitido por la Asamblea Legislativa, que contiene las reformas a los artículos 75, 80, 152 y 154 de la Constitución de la República aprobados por la bancada de Nuevas Ideas”, anunció el MDCT.

Guillermo García, abogado y miembro del MDCT, recordó que el 31 de julio, vía dispensa de trámite, Nuevas Ideas reformaron los artículos 75: que ordenaba la pérdida de ciudadanía para quienes promuevan la reelección. El artículo 152: que prohíbe la reelección presidencial. El artículo 154: que regula que el periodo presidencial dura cinco años. El artículo 80: que regula la segunda vuelta para candidatos presidenciales que no superan la mitad de los votos.

“Nuevas Ideas ha violentado la Constitución para que Nayib Bukele se reelija en la presidencia de manera indefinida, y que su mandato pase de cinco a seis años, acorta el actual periodo presidencial hasta el 2027 para hacer coincidir las elecciones de diputados y alcaldes con la presidencial y asegurarse el control total del Estado”, planteó Guillermo García.

A juicio del abogado, estas reformas fueron aprobadas “de manera expedita en las vísperas de las vacaciones agostinas (y) de espaldas al pueblo por un régimen carente de legalidad constitucional que busca perpetuarse en el poder, como ocurrió con las dictaduras de Hernández Martínez en 1931 y las posteriores dictaduras militares que culminaron con el golpe de Estado de 1979 contra el general Romero”.

García sostuvo que después de 33 años de haber firmado los Acuerdos de Paz, Nayib Bukele “busca perpetuarse en el poder mediante el terror, la persecución a las organizaciones sociales y populares, periodistas, defensores de los derechos humanos, haciendo uso del sistema jurídico que legaliza e institucionaliza el encarcelamiento, el asesinato, el cierre de espacios democráticos y el exilio por medio de leyes como la del régimen de excepción y la reciente Ley de Agentes Extranjeros”.

El abogado sostuvo que luego de analizar un estudio exhaustivo y a profundidad del acuerdo y decreto de reforma constitucional, consideran que estas violentan “de manera flagrante” una decena de artículos de la misma Carta Magna, principalmente lo referido a la legalidad, igualdad y participación.

“Estas reformas constitucionales presentan múltiples vicios de forma, porque incumple el artículo 1 de la seguridad jurídica; artículo 85, ausencia de la justificación de la dispensa de trámites, la falta de consulta pública en el proceso legislativo, en particular en el caso de leyes que afectan derechos fundamentales o tienen profundos impactos sociales”, dijo García.

A juicio del movimiento, “constituye un defecto de procedimiento constitucional, la ausencia de consultas con las partes interesadas afectadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil”. “Agrava aún más la inconstitucionalidad procesal de ausencia de debate parlamentario. Los artículos 88 y 248 de la Constitución que consagran la alternabilidad presidencial como principio intocable e indispensable, cuyo contenido esencial no puede verse alterado por reforma ni reinterpretación de la Asamblea Legislativa u otro órgano”, añadió García.

El abogado recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la reelección indefinida “no es un derecho humano” y que los Estados deben de proteger “la alternancia real y la igualdad” en la contienda.

En ese contexto, el Movimiento señaló que la reforma de los artículos 80, 152 y 154 de la Constitución “constituye un ataque directo a parámetros pétreos y convencionales, por lo que adolece de nulidad absoluta”.

El acuerdo y decreto “presentan vicios de forma o procedimientos contenidos en los artículos 135, inciso primero de la Constitución, en el que se mantiene la exigencia de la deliberación pública, previa y publicidad insuficiente para aprobar reformas a la Constitución”.

En la demanda de inconstitucionalidad, el MDCT solicitó a la Sala de lo Constitucional decrete como medida cautelar, suspender la entrada en vigor del Acuerdo de Reforma Constitucional N°3 y su decreto de ratificación. También exigen a la Sala suspender cualquier acto tendiente a ejecutar dicha reforma.

El Movimiento hizo un llamado a las organizaciones sociales, políticas y populares a denunciar y demandar el restablecimiento del sistema democrático de derechos, a mantener la lucha por la defensa de los territorios, de los derechos humanos y de la vida.

También, el Movimiento hizo énfasis en la importancia de unirse para frenar los “graves retrocesos en los que está hundiendo el inconstitucional Nayib Bukele a nuestro pueblo”. Pero, además, hicieron un llamado a los organismos internacionales, a pronunciarse y demandar al Estado salvadoreño revertir las reformas inconstitucionales.

