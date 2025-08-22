FEDECACES obtiene reconocimiento en certamen de experiencia al cliente

Compartir

Antonio Valencia / [email protected]

La Red de Cooperativas FEDECACES fue reconocida en el 3er Certamen Top Customer Experience 2025 (TCX), al obtener el segundo lugar en la categoría de Financieras, Cooperativas y Cajas de Crédito.

El galardón, que se entregará el próximo 21 de agosto en el Hotel Hilton de San Salvador, fue otorgado por la agencia de investigación de mercados Marketing Plus, tras un proceso en el que se recopilaron más de 8,000 evaluaciones de usuarios para identificar a las marcas mejor valoradas en el país.

Con más de 50 años de trayectoria, FEDECACES agrupa a cooperativas de ahorro y crédito que brindan servicios financieros a más de 300 mil asociados y alrededor de 1.5 millones de usuarios en todo El Salvador. El reconocimiento llega en un año simbólico, ya que 2025 fue declarado como el Año Internacional de las Cooperativas.

El certamen Top Customer Experience premia a instituciones de distintos sectores que destacan en la atención al cliente, con base en la percepción y satisfacción de los consumidores.

