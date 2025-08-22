Comisión aprueba informes de labores de ministerios sin leerlos

Compartir

Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobaron los informes de labores del Ministerio de Economía, Trabajo y Turismo sin leerlos. La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, propuso que sus ministros o un representante asistiera a la comisión para que explicara el informe, pero Nuevas Ideas negó sus votos.

“Yo quisiera solicitar que se someta a votación, que se convoque en una siguiente reunión de comisión a la ministra de Economía (María Luisa Hayem) o a un representante para poder hacer un debate real del informe de labores”, pidió la legisladora en la instancia legislativa.

Claudia Ortiz sostuvo que, como legisladores, tienen el mandato por Constitución de revisar el trabajo de cada uno de los ministerios del Ejecutivo. “Recibir el informe de labores, analizarlo, estudiarlo y luego hacer las preguntas correspondientes”.

La comisión también dictaminó favorable al informe de labores del Ministerio de Trabajo, sin leer ni discutir el contenido de este. La legisladora Ortiz reiteró la propuesta de que ministro o representante fuera citado para explicar el mismo. También, los oficialistas aprobaron sin discusión, el informe del Ministerio de Turismo.

Nuevas Ideas negó sus votos para citar a funcionarios y que explicaran el informe de labores.

La presidenta de la comisión, Dania González, de Nuevas Ideas, sostuvo que ya se acerca la presentación del Presupuesto General de la Nación de 2026, y posterior su discusión con cada uno de los ramos; es entonces que los funcionarios explicarán sus “logros”.

