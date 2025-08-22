Liberan a Kilmar Abrego en Tenesse

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este 22 de agosto fue liberado Kilmar Ábrego García de un centro de detención en Tennessee, luego de que su deportación a El Salvador en marzo fuera considerada ilegal por un tribunal federal.

Ábrego tenía una orden que lo protegía de ser deportada desde 2019, debido a las amenazas que enfrentaba por parte de pandillas en su país de origen.

Sin embargo, su retorno a Estados Unidos en junio, tras una decisión de la Corte Suprema, lo llevó nuevamente a la detención bajo cargos penales relacionados con tráfico de migrantes durante un incidente de tránsito en Tennessee en 2022.

Abrego enfrentará el juicio en libertad pero con varias restricciones.

