Liberan a Kilmar Abrego en Tenesse

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Este 22 de agosto fue liberado Kilmar Ábrego García de un centro de detención en Tennessee, luego de que su deportación a El Salvador en marzo fuera considerada ilegal por un tribunal federal.
Ábrego tenía una orden que lo protegía de ser deportada desde 2019, debido a las amenazas que enfrentaba por parte de pandillas en su país de origen.
Sin embargo, su retorno a Estados Unidos en junio, tras una decisión de la Corte Suprema, lo llevó nuevamente a la detención bajo cargos penales relacionados con tráfico de migrantes durante un incidente de tránsito en Tennessee en 2022.
Abrego enfrentará el juicio en libertad pero con varias restricciones.