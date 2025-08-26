ICE arresta nuevamente Kilmar Ábrego García

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue arrestado este lunes y sería deportado a Uganda, un país de África. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo cuando acudía a los tribunales de inmigración de Maryland, tal como había sido requerido.

La detención se da luego de haber sido puesto en libertad, hace apenas tres días, según informó su abogado defensor a medios internacionales. Kilmar, “un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. El Gobierno busca deportar a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado”, comentó el abogado de Kilmar a la agencia de noticias EFE.

El pasado sábado, los abogados de Ábrego explicaron en un documento judicial que el Gobierno de Estados Unidos lo amenazaba con deportarlo a Uganda para lograr un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica en su lugar.

En junio de este año Ábrego regresó a Estados Unidos, luego de que fuera deportado ilegalmente a El Salvador y mantenido en el primer mes recluido en el CECOT como terrorista, pese a que existía una orden de 2019 que protegía a Ábrego de la expulsión, debido a las amenazas que enfrentaba por parte de pandillas en suelo salvadoreño.

Tanto el presidente Nayib Bukele como funcionarios de los Estados Unidos, aseguraban que Ábrego era un terrorista. “Hoy (lunes), la policía de ICE arrestó a Kilmar Ábrego García y lo están procesando para su deportación. El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, que es miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”, comentó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Krisi Noem.

Ábrego estaba a la espera de que se desarrolle un juicio en su contra por cargos federales por supuesto tráfico de personas y un proceso de deportación.

El Gobierno ugandés anunció que había llegado a un acuerdo con la administración de Donald Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos. La mañana de este lunes, decenas de simpatizantes incluida la esposa de Ábrego protestaron frente a la Corte de Inmigración con carteles que exigían la libertad de Kilmar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...