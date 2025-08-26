Página de inicio » Nacionales » FGR pide hasta 24 años de condena para Ernesto Muyshondt

FGR pide hasta 24 años de condena para Ernesto Muyshondt

26 agosto, 2025

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

La FGR ha pedido hasta 24 años de prisión para Ernesto Muyshondt y otros acusados de negociar con pandillas a cambio de apoyo electoral, en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativa y concejos municipales de 2015.

Todos los detenidos son acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República pidió al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que imponga una pena de 24 años de prisión para Muyshodont, el periodista Paolo Lüers y el civil Wilson Alexander Alvarado, y para los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia pidió una pena de 18 años de prisión.

Según la FGR Muyshondt, Alvarado y Lüers tendrían que pagar seis años por el delito de agrupaciones ilícitas y seis por el de fraude electoral, sin embargo como son dos delitos diferentes que se les  imputan, suman los 24 años en total para estos procesados.

Y en los casos de Lara y Valencia, ha pedido 10 años por fraude electoral y 8 por agrupaciones ilícitas debido al agravante de ser funcionarios públicos.

“No están apegados a derecho. Soy inocente», dijo Benito Lara al referirse a la condena solicitada por la FGR.

El abogado defensor de Muyshondt, Óscar Argueta, calificó de «excesiva» la solicitud de la fiscalía” y agregó que “Estamos preparados para los alegatos, estamos con las pruebas para mostrar la inocencia. No puedo adelantar nada, pero consideramos que podemos salir muy bien», dijo el abogado.

Los alegatos finales de la Fiscalía  fueron este lunes 25, que asegura tener las pruebas sobre la participación de todos los imputados en los delitos.

Este martes 26 de agosto se tiene prevista la reanudación de la vista pública con los alegatos finales de la defensa.

Todos los involucrados en este juicio han sido declarados por organizaciones defensoras de derechos humanos como “presos político”.

