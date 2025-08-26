Movimientos de la UES afirman que reforma sanitaria debilita la salud pública

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

La reciente aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, de parte del Órgano legislativo, debilitará la salud pública y se favorecerá a la empresa privada. A esta conclusión llegaron diversos colectivos y organizaciones de la Universidad de El Salvador que expresaron su rechazo a la Ley en mención.

En un comunicado, los académicos denuncian que la ley habilita la contratación de personal foráneo por hasta diez años, con el riesgo de desplazar a médicos y profesionales nacionales, así como degradar la formación académica en salud.

Y además, cuestionan el establecimiento un régimen de adquisiciones sin controles suficientes, lo que, según afirman, legaliza la corrupción y el clientelismo político.

Rafael Paz Narváez, profesor e investigador de la Universidad de El Salvador e integrante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, señaló, en declaraciones recientes, que “La normativa abre la puerta a la privatización de la salud pública, al permitir que el presupuesto estatal sea transferido a empresas privadas, incluso, extranjeras”.

Para Paz Narváez esta medida consolida un proceso de “deterioro intencionado” de la atención pública, marcado por la falta de medicamentos, despidos de especialistas y cierre de establecimientos de salud.

En el comunicado y en las declaraciones de Paz Narváez se deja claro sobre la necesidad de derogar la ley y abrir un proceso de diálogo nacional.

Las organizaciones universitarias también exigen la restitución de trabajadores despedidos arbitrariamente en salud y educación, y que se realice una auditoría pública independiente sobre adquisiciones y concesiones, y la construcción de mecanismos de contraloría ciudadana que garanticen transparencia y soberanía en el sistema de salud.

En el documento hacen un llamado a la movilización cívica y pacífica en defensa de la salud, y el trabajo digno.

Además, se solidarizan y acompañan a colegios profesionales, sindicatos, gremios docentes y de salud, organizaciones comunitarias, estudiantiles y populares, en una amplia defensa de la salud pública, la transparencia y la soberanía popular.

