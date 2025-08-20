MDCT pide que titular de PDDH tenga trayectoria en defensa de derechos humanos

Alma Vilches

El próximo 15 de octubre concluye el mandato de Raquel Caballero de Guevara, actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al nuevo funcionario para el período 2025-2028.

El Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) exigió que el proceso de entrevistas de los candidatos sea basado en una metodología clara de evaluación, para identificar las mejores propuestas de trabajo y seleccionar los perfiles idóneos para ocupar el cargo de titular de la PDDH.

“La metodología del proceso consiste en la elaboración y posterior aplicación a los candidatos de varios parámetros a ser tomados en cuenta, tales como formación académica, trayectoria en la promoción, educación, conocimiento y defensa de los derechos humanos, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad y moralidad notoria”, expresó Héctor Rodríguez, del MDCT.

El dirigente popular dijo que este ejercicio contribuirá al fortalecimiento de elección del procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, que ha iniciado la Asamblea Legislativa.

Rodríguez pidió a los diputados establecer reglas claras, hacer público el perfil claro del cargo, solicitar a los candidatos sus atestados certificados, la presentación de un plan de trabajo el cual deberá publicar la Asamblea, publicidad y transparencia durante todo el proceso.

El dirigente del MDCT hizo un llamado a que se nombre a la persona más idónea para el cargo con el fin de recuperar la institucionalidad del estado de derecho, reestablecer la independencia de poderes y se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos.

“La PDDH en el actual contexto político del país requiere una persona valiente, transparente y con amplia trayectoria en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos, con profundo sentido de justicia y sensibilidad a las poblaciones vulneradas”, sostuvo Rodríguez.

El representante del MDCT señaló que la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero, ha guardado un silencio cómplice frente a las múltiples violaciones a las víctimas inocentes del régimen de excepción, implementado por Nayib Bukele.

Asimismo, no se ha pronunciado ante la persecución política desatada contra los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz; las capturas arbitrarias e ilegales de diferentes dirigentes políticos del país por el simple hecho de ser parte de una oposición que está por restablecer el sistema democrático.

“Venimos a denunciar que una persona genoflexa, ciega, sorda y muda, como Raquel Caballero, pretende enquistarse en la PDDH, una institución nacida en los Acuerdos de Paz, para seguirla destruyendo, invisibilizando el rol de quien debe defender los derechos de las personas humildes e inocentes del país”, externó.

El MDCT exigió a la PDDH que procure por la defensa de los derechos de miles de personas inocentes, sindicalistas a quienes se le siguen violando sus derechos, personas despedidas ilegal y arbitrariamente, así como contra el despojo y desalojo de sus tierras a familias pobres.

