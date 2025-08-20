Asamblea aprueba la creación de la Red Nacional de Hospitales

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Red Nacional de Hospitales, con la cual se creará esta entidad para administrar los hospitales de El Salvador y su incorporación será gradual.

Esta entidad contrataría personal extranjero por 10 años, prorrogables y brindará sus servicios exclusivamente en el sistema público. Los médicos que hayan realizado su residencia en la red deberán cumplir con un período de servicio compensatorio obligatorio de cinco años en la Red o en el lugar donde ésta los designe.

La ley contempla que la Red Nacional de Hospitales es una nueva entidad pública descentralizada, con autonomía administrativa y personería jurídica propia, que tiene el objetivo integrar y fortalecer una red de centros de salud que presten atención médica integral a la población, abarcando servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, entre otros.

Funciones y Competencias de la Red Nacional de Hospitales

El artículo 3 de la normativa establece que sus funciones serán: a) Administrar los recursos financieros asignados, con el fin de realizar un eficiente y efectivo manejo de los fondos. b) Requerir los recursos necesarios al Ministerio de Hacienda, para financiar la Red Nacional de Hospitales y los servicios de salud que en ellos se ofrezca. c) Realizar los procedimientos de adquisición y contratación, y consecuentemente, los pagos demandados en la realización de aquellos gastos relacionados con la Red Nacional de Hospitales. d) Dar seguimiento a los planes de salud que se planteen. e) Atender las necesidades de salud de la población. f) Brindar apoyo interinstitucional al Ministerio de Salud, en infraestructura, equipo, medicamentos, insumos, personal especializado y cualquier necesidad, siempre y cuando sea requerido por el ministro de Salud. g) Otorgar concesiones, con arreglo a la ley, de aquellos rubros, que conforme su criterio, sea el mecanismo más conveniente y oportuno, en beneficio de la salud de los habitantes. h) Construir, remodelar, reconstruir, adecuar y equipar Centros de Salud u Hospitales, pudiendo adquirir inmuebles para tal fin. i) Abastecer de medicamentos e insumos médicos a los Hospitales pertenecientes a la Red o a los que ésta designe. j) Vigilar el funcionamiento de todos los Centros de Salud y Hospitales pertenecientes a la Red.

Alabí explica ley

La iniciativa fue discutida en la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, donde se citó al ministro de Salud, Francisco Alabí, quien señaló que la normativa tiene el propósito de brindar a los hospitales “las herramientas necesarias” para mejorar “su funcionamiento, elevar la eficacia en la atención y garantizar un servicio de calidad”.

La Red Nacional de Hospitales se constituye por un plazo indefinido y se relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.

Incorporación de hospitales a la RNH será gradual

El funcionario señaló que la incorporación de hospitales a esta red será de manera gradual y no se sustituirá a la ya existente Dirección de Hospitales a cargo del Ministerio de Salud, esta última tendrá a los hospitales que no cumplan con los estándares para integrar la nueva “Red Nacional de Hospitales”.

“Aquellos hospitales que no tengan la planificación y estándares para cumplir pertenecerán siempre al Ministerio de Salud (a la Dirección de Hospitales) y progresivamente se van a ir sustituyendo para que alcancemos el máximo estándar posible en algo tan elemental que es la salud de la población salvadoreña”, señaló Alabi.

Período de servicio compensatorio obligatorio de 5 años en la RNH en residentes

Los beneficiarios y médicos que hayan realizado su residencia en la Red Nacional de Hospitales deberán cumplir con un período de servicio compensatorio obligatorio de cinco años en la Red Nacional de Hospitales o en el lugar donde ésta los designe.

El servicio obligatorio será brindado bajo el régimen laboral, de salarios, prestaciones y sanciones de la Red Nacional de Hospitales, y deberá realizarse de forma exclusiva para la institución, por lo que el profesional no podrá realizar de manera particular el ejercicio de la profesión, durante ese período.

Alabi explicó que este nuevo requisito aplicará solo a los médicos especialistas que se formen a partir del 2026 en el Hospital Rosales y no afectará a los residentes actuales. El objetivo es compensar “la inversión del Estado” en la formación de los estudiantes.

“A través de esta nueva Red Nacional de Hospitales, los médicos residentes, y por supuesto sus especialistas, van a tener un salario acorde, un salario que va a rondar entre los $3,800 y $4,500 dependiendo de cuántas especialidades tengan estos médicos, lo cual es un salario acorde a nivel internacional de las especialidades”, afirmó el funcionario.

Personal extranjero podrá ser contratado por 10 años prorrogables y no podrán brindar consulta en privados

La Red Nacional de Hospitales podrá contratar personal extranjero por un plazo de hasta diez años prorrogables, quienes prestarán sus servicios de forma exclusiva para la Red Nacional de Hospitales o para el sistema de salud público en que ésta última lo requiera.

Los profesionales de salud contratados para la RNH dedicarán su profesión exclusivamente en beneficio de la salud de los habitantes de El Salvador y demás usuarios de la misma, “por lo que no podrán brindar consulta o realizar intervenciones en lugares, clínicas u hospitales privados, salvo emergencias, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o situaciones justificables, las que deberán ser autorizadas por la Junta Directiva”.

Alabi niega privatización de salud

En la instancia legislativa, el diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó sobre si hubiese una posible privatización de la salud, ya que en el literal “g” del artículo 3 señala que una facultad que tendrá la Red Nacional de Hospitales de dar «concesiones»,

Alabi sostuvo que “en ningún momento se está privatizando la salud”. Reiteró que el servicio es gratuito; sobre la mención de Lira, Alabi sostuvo que el literal se refiere a situaciones excepcionales “en pacientes con enfermedades específicas”.

Según dijo el ministro, esta ley “no busca privatizar el sistema de salud”, sino que únicamente en casos excepcionales, cuando la red pública no pueda cubrir una necesidad de forma inmediata, se podría recurrir al apoyo del sector privado o viceversa.

Junta directiva de la RNH

En el artículo 6 de la normativa señala que la Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: un presidente de la Junta Directiva, que será designado por el presidente de la República. Un director designado por el presidente de la República. El ministro de Salud. Un director designado por la Dirección Nacional de Obras Municipales y un director designado por la Dirección Nacional de Compras Públicas.

Las resoluciones o acuerdos se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, la decisión recaerá en el presidente de la Junta Directiva, quien tendrá voto doble o de calidad.

La Junta Directiva sesionará mensualmente de forma ordinaria o las veces que lo estime pertinente, en ningún caso deberá ser menor de una reunión mensual. Cuando las circunstancias lo demanden, podrá sesionar de forma extraordinaria previa convocatoria del presidente de la Junta Directiva.

Hospital Rosales funcionará con esta ley

El nuevo Hospital Rosales es uno de los establecimientos que funcionará regulado con esta ley, adoptando un estándar más alto en la atención médica, lo cual servirá de referencia para el resto de los hospitales del sistema.

“Nos sentimos contentos de esta iniciativa que tiene por objetivo liberar al sistema de salud de las ataduras que lo han limitado durante años, con el propósito de ofrecer una atención más oportuna, eficiente y humana a toda la población”, afirmó Alabí.

Alabi reconoció que actualmente hay problemas en el sistema de salud, como el acceso limitado a medicamentos y la falta de formación de médicos especialistas, por lo que la normativa establece regulaciones para ambos desafíos.

Añadió que no se trata únicamente de mejorar la calidad de la atención médica, sino también de incorporar herramientas legales y normativas que fortalezcan el sistema desde su base, asegurando que haya un marco jurídico sólido que respalde cada acción.

